Mary Jane Cryan presenta la nuova edizione di "Etruria. Storie e Segreti"

di Davide Pompei

Nel suo primo libro in italiano la storica Mary Jane Cryan, in Italia dal 1965, scrive con lo spirito che guidava nei secoli scorsi i viaggiatori perlopiù anglosassoni alla scoperta della Tuscia. Viaggia, lei, e viaggiano le sue parole su riviste accademiche e guide turistiche. Ripercorre strade, cittadine e paesaggi selle tracce più nascoste di storie e di persone – regnanti, ambasciatori, porporati, nobili e letterati – che ebbero questa regione come meta o come tappa del proprio Grand Tour.

La terra degli Etruschi vista con gli occhi di una "straniera" in cerca di un'autenticità di cui far innamorare attraverso la narrazione anche altri si rivela, allora, quanto mai feconda di tradizioni locali e presenze irlandesi, inglesi e americane. Scoprire come era la Tuscia significa, per lei e per il lettore, incontrare personaggi del passato, "i banditi, un prigioniero in fuga dal campo di Vetralla, le americane capricciose a Caprarola, gli artisti che hanno dipinto le sue bellezze".

E ancora gli archeologi stranieri che hanno scoperto gli Etruschi, confermando l'Etruria crocevia d'arte, architettura e perfino araldica. Una terra in grado di tessere straordinari contatti con il mondo, a partire da Malta, le Isole Greche, l'Egitto e la Turchia e affascinare viaggiatori giunti dal Giappone, gli spagnoli in Toscana oltre che sulle coste del Lazio. Numerosi i viaggi intrapresi nei Paesi del Mediterraneo Orientale e nel Mar Nero.

"Etruria. Storie e Segreti" (Etruria Editions – Edizioni Archeoares) è il titolo del libro pubblicato per la prima volta nel 2013 e da tempo esaurito, che esce ora in una nuova edizione, arricchito di nuove foto, cartine ed elenchi di dimore storiche, palazzi di prestigio e castelli da scovare e visitare disseminati come sono in quel territorio fatto di contrasti come la Tuscia Viterbese. Si tratta della decima pubblicazione che l'autrice dedica a questa affascinante zona del Centro Italia.

La presentazione al pubblico è in agenda per sabato 25 gennaio alle 15.30 nella sede dell’Associazione Arte e Benessere di Bomarzo, al civico 13 di Via del Piano 13. Come omaggio alla creatività della Tuscia Viterbese quasi tutte le illustrazioni sono state realizzate da artisti locali, tra cui Riccardo Sanna, Getulio Cenci e Michele Telari, che ha eseguito l'immagine utilizzata come copertina del libro.

Per ulteriori informazioni:

www.elegantetruria.com