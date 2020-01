Villa Serena si tuffa nel mondo western con la Country Line Dance

eventi

E' tutto pronto a Villa Serena per vivere un pomeriggio unico. Dalle 15.30 alle 17.30 di domenica 19 gennaio, infatti, sarà protagonista il ballo country. Un appuntamento aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e a cui seguirà, dalle 17.30 alle 19, una vera e propria lezione di ballo country gratuita.



Un tuffo nel mondo western per un pomeriggio all’insegna del divertimento con la Compagnia della Three Teachers Country Line Dance Scholl che promette di far danzare tutti quanti con i migliori dischi e far vivere il ballo in un'atmosfera a tema country che trasformerà una domenica qualunque in una domenica davvero speciale.