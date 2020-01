Conferenza di Francesco De Gennaro su "La nascita delle Città-Stato in Etruria"

eventi

Sabato 18 gennaio, a partire dalle 17, nella Sala Consiliare del Comune di Soriano nel Cimino avrà luogo la conferenza di Francesco Di Gennaro dal titolo "La nascita delle Città-Stato in Etruria". L'incontro si terrà nell’ambito dell’iniziativa "Dialoghi al Museo. Archeologia e Comunità", promossa dal Museo Civico Archeologico dell'Agro Cimino e dal Comune di Soriano nel Cimino con lo scopo di coinvolgere la comunità locale nelle attività di ricerca archeologica che si stanno svolgendo sul territorio.

Da qualche anno, infatti, a Soriano nel Cimino sono attivi diversi cantieri di scavo condotti dalle Università “Sapienza” di Roma e “Tuscia” di Viterbo in collaborazione, oltre che con la competente Soprintendenza, con l’Amministrazione Comunale e l’associazionismo locale. Il relatore, Francesco Di Gennaro, ha pubblicato oltre 400 articoli scientifici e alcune monografie, anche come curatore, ed è stato direttore scientifico di numerose campagne di scavo archeologico dal 1975 al 1985; successivamente, ha diretto stabilmente le ricerche nei centri protostorici e arcaici e nelle necropoli laziali di Crustumerium e Fidenae, anche in collaborazione con Università estere (Iowa-U.S.A.,Lipsia-Germania, Cambridge-UK, Oulu-Finlandia, Groningen-Olanda).

È stato direttore archeologo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal 1982 presso la Soprintendenza Archeologica di Roma, e successivamente Dirigente Archeologo. A partire dal 2012 è stato Soprintendente del Museo Nazionale di Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, del Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, dell’Archeologia della Calabria, dell’Archeologia dell’Abruzzo, dell’Archeologia del Molise (ad interim); dopo la riforma è stato Soprintendente per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio dell’Abruzzo e, da marzo 2017 ad agosto 2018 (data di pensionamento), Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle province di Sassari e Nuoro.

Dal 2005 al 2009 è stato docente di Antichità Italiche ed Etruscologia nell’Università degli Studi di Cassino, sede di Frosinone.