La Scuola Media "Luca Signorelli" invita le famiglie all'Open Day

Gennaio, tempo di scelte, e le cosiddette "scuole medie" non fanno eccezione. Per questo la Scuola Secondaria di Primo Grado "Luca Signorelli" di Orvieto invita per venerdì 10 gennaio, dalle 15 alle 17.30, alunni e famiglie delle classi quinte della Primaria a incontrare dirigente scolastica, docenti ed alunni che potranno illustrare approfonditamente l’offerta formativa del plesso. "Sarà un’occasione - affermano dalla Scuola - per conoscere meglio l’attività didattica sia delle classi a Tempo Normale (modulato sui classici 6 giorni da 5 ore ciascuno) sia delle classi a Tempo Prolungato già in sperimentazione dallo scorso anno scolastico (che invece adotta la cosiddetta “settimana breve” e si snoderà su 5 giorni, con tre rientri pomeridiani).

Proprio questo secondo modulo, oltre a venire incontro alle esigenze di diverse famiglie di avere un weekend lungo, permette anche l’importante attivazione di laboratori pomeridiani, sempre più strutturati e di qualità, che tendono a sviluppare un sapere fatto di esperienza, manualità, collaborazione, per poter far crescere nei ragazzi e nelle ragazze di questa delicata fascia di età quegli interessi, quelle passioni e quelle diverse forme di intelligenza che nelle normali ore curriculari non sempre si riesce ad attivare. Ecco quindi i corsi di cortometraggi, danza, ukulele, canto, recitazione, autodifesa, escursionismo, cinematografia, tennis, radiofonia, scrittura di canzoni, costruzione e riscoperta di giochi popolari, manipolazione di materiali, tiro con l’arco, giochi di magia, scienza applicata, autodifesa e tanti altri che nel corso dei tre anni di scuola vengono proposti a rotazione trimestrale agli alunni (nel corso dell’Open Day sarà possibile averne un piccolo saggio).

L'Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi ha, tra i suoi obiettivi prioritari, l’accoglienza, l’integrazione e l’educazione alla legalità che costituiscono le basi di partenza sulle quali i docenti dell’Istituto pongono la maggior attenzione in tutti e tre gli ordini di scuola e su cui si lavora in continuità a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado. La Scuola Secondaria di Primo Grado "Luca Signorelli" di Orvieto aspetta tutti nella propria sede di Piazza Marconi per avere risposte alle proprie domande, e naturalmente visitare la scuola proprio durante le vere attività scolastiche pomeridiane che svolgono gli alunni.