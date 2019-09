ll nutrizionista Marcello Ticca sfata i più consolidati luoghi comuni sull'alimentazione

eventi

Un viaggio per sfatare i più consolidati luoghi comuni che riguardano il piacere quotidiano del mangiare. Questo è il libro “Miraggi alimentari” (Edizioni Laterza) di Marcello Ticca che sarà presentato domenica 8 settembre alle ore 16 a Paciano per il ciclo di "TrasiMemo - Incontri con gli Autori". L’appuntamento si inserisce nella cornice della manifestazione “Mille e una Umbria”.

Le conoscenze scientifiche in un settore chiave come quello dell’alimentazione sono state spesso trascurate dall’informazione istituzionale. Di conseguenza intorno al cibo si sono sistematicamente create una varietà di pregiudizi, false credenze e vere e proprie fake news spesso alimentate da improvvisati, autoreferenziati nutrizionisti, che potrebbero costituire un rischio per la nostra salute.

Il libro del nutrizionista Marcello Ticca vuole correggere tali luoghi comuni alimentari e con dati scientificamente provati migliorare le conoscenze del lettore indirizzandolo verso una dieta sana ed equilibrata. Alla presenza dell’autore parleranno del volume Cinzia Marchesini, Assessore alla Cultura del Comune di Paciano, Raimondo Cubadda, già professore ordinario di Tecnologie Alimentari, ed Enrica Quattrucci libero docente di Scienza dell’Alimentazione e Dirigente di Ricerca.

Ticca, volto noto anche al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla trasmissione “Di martedì” in onda su LA7, è uno dei massimi esperti italiani di alimentazione. Medico, biologo, è stato a lungo ricercatore per l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Con il libro di Ticca, che sarà presentato presso il giardino di Palazzo Baldeschi, si dà il via alla stagione degli incontri con gli autori, che si snoderà per tutta la stagione invernale.