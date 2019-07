"Ogni ricordo un fiore". Luigi Lo Cascio chiude "CivitaFestival 2019"

eventi

Tra impegno e ironia, per un'estate con i protagonisti della scena internazionale teatrale, lirica e musicale. A calare il sipario sulla 31esima edizione di "CivitaFestival", l'evento che si svolge a Civita Castellana sotto la direzione artistica di Fabio Galdini, domenica 28 luglio alle 21.30 sarà Luigi Lo Cascio. Reduce dall'intensa interpretazione di Salvatore Contorno nel film “Il Traditore” di Marco Bellocchio, il pluripremiato attore palermitano porterà in scena "Ogni ricordo un fiore".

In viaggio dalla Sicilia alla Capitale Roma, il protagonista rilegge i suoi oltre 240 tentativi di romanzo, tutti interrotti, e decide cosa farne. Cercare di cimentarsi in ogni genere e stile, senza mai riuscire a sceglierne uno, portare a termine un’opera e potersi così dire scrittore. I tanti cominciamenti narrativi disegnano, tassello dopo tassello, la figura del protagonista. In ognuno degli incipit è contenuta una scheggia della sua vita, tra ossessioni, paure e desideri.

L'appuntamento organizzato in collaborazione con il Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli rientra nell'ambito della rassegna “Palcoscenico. Artcity 2019”. Il costo del biglietto d'ingresso è di 7 euro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

0761.590313 – www.civitafestival.it