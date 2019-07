Doppio appuntamento in Duomo per "Narnia Festival 2019"

eventi

Nell’ambito della VIII edizione di Narnia Festival, evento di arte, musica e cultura ideato e diretto dalla pianista Cristiana Pegoraro, domenica 28 luglio alle 16 nel Duomo di Orvieto – ingresso libero - si terrà il Concerto Sinfonico dell’Orchestra Nuova Filarmonica di Roma, Direttore Lorenzo Porzio, Cristiana Pegoraro al Pianoforte. In programma l’esecuzione di composizioni di Mendelssohn e Chopin. Presenta Paolo Peroso. L’appuntamento con Narnia Festival proseguirà sempre in Duomo alle 18 con “Messa – Concerto” per solista, coro e organo. In programma musiche di: Mozart e Persichetti. Si esibiranno: Maria Carmichael, Soprano, Leah Ann Boyd, Soprano, Kendra Kae, Soprano; il Coro Polifonico Alfreda Milanesi, Maestro del coro Marco Persichetti; il Coro del Duomo di Orvieto, Maestro del coro Sabrina Tesei. Lorenzo Porzio, Organo.



Narnia Festival, grande kermesse di arte, musica e cultura a tutto tondo, ideato e diretto dalla pianista Cristiana Pegoraro, ha ottenuto per il quinto anno la medaglia del Presidente della Repubblica, abbraccia diverse forme d’arte (musica, opera, teatro, danza) e da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto propone oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello non solo a Narni ma in altre città dell’Umbria, fra cui Orvieto che domenica 28 luglio in Duomo ospiterà gli oltre 40 elementi dell’Orchestra Filarmonica di Roma per il grande concerto sinfonico, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento degli Affari Esteri, dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Terni, dal Comune di Orvieto / Assessorato alla Cultura ed organizzato in collaborazione con l’Opera del Duomo di Orvieto, il Lions Club di Orvieto, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e il sostegno della Cassa di Risparmio di Orvieto.



Cristiana Pegoraro si esibisce nelle più importanti sale da concerto in Europa, Stati Uniti, Sudamerica, Medio Oriente, Asia e Australia. E’ stata la prima donna italiana a tenere concerti di musica classica in Bahrain, nello Yemen e in Oman e ad eseguire in concerto l’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven. Si è esibita di fronte alle più alte cariche istituzionali e diplomatiche italiane, europee e americane. Unica rappresentante europea nell’ambito dello Spring Festival, ha tenuto un concerto nella Sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York di fronte ad ambasciatori e diplomatico di 192 paesi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti fra cui la medaglia d’oro ai prestigiosi Global Music Awards della California. Sostiene varie organizzazioni mondiali quali l’UNICEF di cui è testimonial, Amnesty International, World Food Programme ed Emergency nelle loro campagne umanitarie. E’ direttore artistico del Narnia Festival dal 2012.



Lorenzo Porzio si è laureato in Composizione, con il massimo dei voti, al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, città dove è nato. Pianista,organista e direttore d’orchestra, è l’attuale direttore dell’Orchestra Filarmonica Città di Roma e dal 2014 è direttore musicale del Narnia Festival. E’ professore di direzione d’orchestra e coro presso il Convitto Nazionale di Roma. Vincitore di numerosi premi e socio onorario di importanti istituzioni nazionali, è stato nominato Testimonial UNICEF e Cavaliere delle Repubblica dal Presidente Carlo Azelio Ciampi per il suo impegno con i giovani e per i suoi meriti artistici e sportivi; Porzio è stato infatti Campione del mondo di canottaggio e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004. I suoi prossimi impegni includono la Basilica di San Pietro, la Wiener Konzert Hause di Vienna e la Camegie Ha di New York.



L’Orchestra Filarmonica di Roma, è stata fondata nel 1995 da musicisti ed amanti della cultura. Al suo attivo ha numerosi concerti sinfonici, lirici e cameristici di livello nazionale a Roma e nel Lazio, in Umbria, Toscana, Romagna e Calabria, ed eventi e tournée di livello internazionale in Giordania, Tunisia, Emirati Arabi ed Etiopia. Ha collaborato cantanti e musicisti di fama internazionale.