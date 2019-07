Mauro Casciari alla Sagra del Cinema. L'Arena FuoriPost punta alla Luna

eventi

"C'è vita su Marte? E la tv e la radio italiana come stanno? È vero che lo sbarco sulla Luna lo ha girato Kubrick? O sono stati i Monty Python?". Sono solo alcune delle domande tutte incentrate su radio, tv e stelle a cui sabato 20 luglio alle 21 in occasione dei cinquant'anni dello sbarco sulla Luna tenterà di rispondere Mauro Casciari. Una "iena" all'Arena FuoriPost di Perugia, nel parco della Piscina Comunale di Ponte San Giovanni.

Il popolare comico, autore e conduttore radiofonico ("Numeri Uni", su Radio 2) e televisivo ("Realiti", su Rai 2, "Le Iene", su Italia 1) sarà ospite dell'associazione perugina MenteGlocale per il primo appuntamento della "Sagra del Cinema". A seguire, verrà proiettato "First Man", acclamato film di Damien Chazelle con Ryan Gosling, che racconta la storia di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna.

L’incontro con Mauro Casciari, nato proprio a Perugia nel 1973, è ad ingresso gratuito. Il biglietto per la proiezione del film con le cuffie, vera novità di quest'anno, costa invece 6 euro. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti estivi con la kermesse che torna in Umbria dopo quattro edizioni in Toscana. E trova posto al FuoriPost, la prima arena cinematografica all'aperto di Ponte San Giovanni.

Spazio da 200 posti a zero impatto acustico, grazie alle cuffie stereo che vengono consegnate gratuitamente in biglietteria, quest'ultimo andrà avanti fino a domenica 25 agosto grazie al Cinema PostModernissimo in collaborazione con la Pro-Ponte, le associazioni "In-Ponte", "Fuori dalle Scatole", "I Freghi del Ponte-RisorgiPonte" e con il prezioso sostegno di una rete di commercianti di Ponte San Giovanni.

Per ulteriori informazioni:

www.postmodernissimo.com