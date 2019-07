eventi

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà ospite dell’assemblea annuale di Ance Perugia, l’Associazione dei Costruttori Edili di Confindustria, in programma martedì 16 luglio alle ore 9.30 nella sede di Confindustria Umbria a Perugia. Il ministro prenderà parte al convegno dal titolo “L’Umbria come risorsa. Infrastrutture, ricostruzione e sviluppo”, un’occasione per affrontare congiuntamente alcuni temi di importanza strategica per il settore e per il territorio regionale: dal cosiddetto decreto “sblocca cantieri, alle difficoltà della ricostruzione fino alle questioni ancora aperte sulle infrastrutture umbre a partire dalla Quadrilatero/Perugia-Ancona.

Dopo i saluti del sindaco di Perugia Andrea Romizi, la relazione introduttiva sarà affidata al Presidente di Ance Perugia Moreno Spaccia. Seguirà il focus sulle costruzioni e l’economia dell’Umbria curato da Nicola Barbera, Direttore Regionale Banca d’Italia, l’intervento di Francesca Ottavi, di Ance nazionale sulle novità introdotte dal decreto “sblocca cantieri”, del sindaco di Norcia Nicola Alemanno sulla ricostruzione, di Emanuele Pepa e Albano Morelli del Comitato creditori Astaldi SpA sulla possibilità concreta di ripresa dei lavori lungo la Perugia-Ancona.

Interverranno poi Giuseppe Chianella, Assessore regionale Territorio e Infrastrutture ed Edoardo Bianchi, Vicepresidente nazionale Ance con delega ai Lavori pubblici. A chiudere l’incontro sarà l’intervento del Ministro Danilo Toninelli. I lavori saranno coordinati dal presidente di Ance Umbria Stefano Pallotta.