Enrico Selleri intervista Giovanni Scifoni, "l'influencer dei santi"

di Davide Pompei

"Per la portata innovativa e affascinante del suo tentativo artistico, attoriale, autoriale e registico, per il suo straordinario talento affabulatorio posto al servizio delle domande e dei temi cruciali dell'esistenza, affrontati con la leggerezza del sorriso e la carica eversiva di un'ininterrotta tensione spirituale". È racchiusa nella motivazione con cui nel 2011 si è aggiudicato il Golden Graal, Premio "Astro Nascente del Teatro", l'essenza di Giovanni Scifoni.

E se non suonasse troppo ardito, al suo curriculum vitae bisognerebbe aggiungere la qualifica di "influencer dei santi". Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ha scelto l'arma dell'ironia intelligente per arrivare a pancia, testa e cuore delle persone. Attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e conduttore televisivo è, infatti, diventato virale su Facebook a colpi di video che narrano vite, gioie e dolori dei santi e macinano migliaia di like e condivisioni.

A conquistare è il taglio acuto e spassoso delle sue brevi agiografie, mai banali e aperte perfino alla provocazione. Romano, classe 1973, è tra gli ospiti più attesi della 14esima edizione del Festival Internazionale d'Arte e Fede. "Convertendoci...divertendoci", il titolo della serata che venerdì 21 giugno alle 19 lo porta a Orvieto, nella Chiesa di Sant'Andrea. Un'intervista "spericolata" del giornalista Enrico Selleri a chi ha deciso di dedicarsi al mondo dell’intrattenimento.

Prima come ospite fisso poi come presentatore di "Beati Voi" su Tv2000. Accanto a Gigi Proietti, nella miniserie di Raiuno "Una Pallottola nel Cuore". Con Terence Hill in "Un Passo dal Cielo", in tv è stato psicologo per "Un Medico in Famiglia", vicequestore in "Squadra Antimafia", autore e inviato per "Le Iene". Nel 2008 è stato protagonista di una puntata speciale di "Don Matteo", "Un Caso di Coscienza" e poi "Io e mio figlio. Nuove storie per il Commissario Vivaldi".

Al cinema ha debuttato nel 2003 nei panni di Berto de "La Meglio Gioventù" di Marco Tullio Giordana. A teatro è reduce dal grande successo riscosso tra credenti e non, con gli ironici monologhi autografi di “Santo Piacere. Dio è contento quando godo”, spettacolo vincitore di "Teatri del Sacro" diretto da Vincenzo Incenzo che racconta con scanzonata profondità la storia di formazione di un giovane cattolico e il suo tormentato percorso di avvicinamento alla sessualità.

Dal canto suo, Scifoni – quarto di sei figli e padre di tre – non si tira mai indietro, dando vita a uno spericolato, ma virtuoso circolo di battute, aneddoti e nomi strappati alla polvere del passato. A dispetto dell’argomento, apparentemente lontano dai trend che spopolano online, l’attore ha finito per catalizzare l’attenzione soprattutto dei giovani. Non è un caso se Papa Francesco lo ha scelto per presentare la serata inaugurale del recente Sinodo dei Giovani.

"L'evento – sottolinea Alessandro Lardani, direttore artistico del festival – vuole essere un momento divertente di approfondimento e di 'conversione' su temi essenziali della vita, con la parola di Scifoni che non è quella di un teologo, né di un mistico, ma di un giullare, attore-narratore che incuriosisce le platee, smantellando equivoci e rendendo divulgative, mai volgarizzando, tematiche prettamente cristiane come la fede, la preghiera, la famiglia, la sessualità, i santi. Comicità esilarante, mimica versatile, sensibilità lirica e intime condivisioni, tutto contribuirà a un 'one man show', con l'incalzare eclettico di domande e risposte per abbracciare un pubblico laico e religioso, credente e non".

