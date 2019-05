Al DigiPass Michele Mezza presenta il libro "Algoritmi di libertà"

eventi

Democrazia, informazione, potenza di calcolo, controllo sociale. Chi comanda il “senso delle cose” al tempo degli “algoritmi”? È possibile negoziare un accordo con i grandi players globali che sono proprietari delle grandi piattaforme digitali e degli algoritmi stessi? Questi i temi in discussione sabato 1° giugno alle17.30 nella sede DigiPass di Orvieto presso la Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi", in Piazza Febei 1 in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Michele Mezza “Algoritmi di libertà”edito da Donzelli.

L’autore è giornalista, docente università presso l’Università Federico II di Napoli e creatore di Rai News 24. Il volume, aperto da una brillante prefazione di Giulio Giorello, affronta il tema di una critica dei presunti automatismi che definiscono e classificano i nostri comportanti nell’era della vita online. Il buco nero che ingoia la nostra libertà oggi – dice Mezza – “non è tanto il condizionamento della nostra vita tramite l’uso dei nostri dati, quanto un’omologazione del nostro pensiero alle forme semantiche degli algoritmi prescrittivi. Non tanto il consumo, quanto proprio il cervello è la posta in gioco”.

Mezza non è un nostalgico. Aderisce convintamente alla civiltà della rete e con un taglio provocatoriamente salutare affronta il nodo di come la scienza matematica possa e debba essere oggetto di un nuovo contratto sociale e occasione di una negoziazione, anche conflittuale, fra gli utenti e i grandi players globali che sono proprietari dei dispositivi digitali. A coordinare la presentazione Meri Ripalvella, statistica, ricercatrice dell’Agenzia Umbria Ricerche e membro del CdA del Centro Studi Città di Orvieto.