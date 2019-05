Parchi Letterari. Con gli "Ex Alunni", nel Giardino di Ninfa e al Castello Caetani

eventi

di Davide Pompei

Se la primavera non arriva, non resta che andarla a cercare nel "giardino più bello d'Europa, il più romantico del mondo", dove anche le nuvole sanno conferire fascino alle spettacolai fioriture. Nuova meta della visita promossa per domenica 16 giugno dall'Associazione Ex Alunni del Liceo Classico "F.A Gualterio" di Orvieto con il Tour Operator "EffeGi Viaggi" e aperta anche ai non soci, è il Giardino di Ninfa, a Cisterna di Latina, che custodisce le rovine della cittadina medievale.

Incendiata e saccheggiata più volte e poi abbandonata dai suoi abitanti, quest'ultima è oggi un borgo fantasma. Tutto intorno alle rive del laghetto sorgono i ruderi di mura, torri, chiese e abitazioni. Nel 1920 il Principe Gelasio Caetani decise di bonificare questa proprietà, con l'intento di realizzare lo splendido giardino all'inglese – dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelarne l'aspetto storico – che ancora oggi si ammira.

Fonte di ispirazione per diverse personalità come lo scrittore Boris Leonidovič Pasternak, autore de "Il Dottor Živago", o Virginia Woolf, senza tralasciare il poeta Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti o Giorgio Bassani, che prese spunto dall’atmosfera di Ninfa nella scrittura del suo "Il Giardino dei Finzi-Contini", sette mesi fa quest'ultimo è entrato a far parte anche della Rete de "I Parchi Letterari" Italiani con il nome di "Marguerite Chapin e i Luoghi dei Caetani".

Una realtà in crescita istituita con l'obiettivo di "creare progetti culturali collegati alla valorizzazione di siti ed ambientali riferiti al patrimonio letterario nazionale ed internazionale" che trova riconoscimento anche nella Giornata Nazionale dei Parchi Letterari Italiani. Quanto all'Oasi di Ninfa su circa 8 ettari conta oltre 1300 piante. Ciliegi, meli ornamentali, magnolie decidue, betulle, iris palustri e una sensazionale varietà di aceri giapponesi. Cento, gli uccelli censiti.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 6.30 al Centro Sociale Anziani di Fabro Scalo e alle 7 in prossimità del Centro Commerciale “Porta d'Orvieto”. Quindi, partenza in pullman alla volta di Sermoneta, arrivo e visita al Castello Caetani, considerato uno dei migliori esempi di architettura militare del Lazio e tra quelli dalla struttura più articolata e meglio conservata. Già nel XIII secolo, la rocca era caratterizza dal Maschio, una torre alta 42 metri, e da una contro torre, detta Maschietto.

Tempo a disposizione per il pranzo libero e trasferimento per la visita al Giardino di Ninfa, recentemente premiato da European Garden Heritage Network EGHN. Al termine della visita, partenza per il rientro. Con la promessa di un ritorno. Tra le esperienze proposte, infatti, ci sono il pacchetto "Ninfa delle Stagioni", quattro date diluite nel corso dell’anno per ammirare il giardino in tutti i suoi colori e i "Sabati del Parco Letterario" dedicato alla "principessa letterata".

La quota di partecipazione è di 60 euro (ridotta a 18 euro, sotto i 12 anni) e comprende viaggio in pullman Gran Turismo, tasse per transiti in Ztl e parcheggi, ingressi e visite, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. Per prenotazioni (valide al raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti): 0763.344666

Per ulteriori informazioni:

www.fondazionecaetani.org

www.giardinodininfa.eu