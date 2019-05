"Due storie ed un'autrice a confronto". Incontro con Roberta Mezzabarba

eventi

Roberta Mezzabarba rientra nella sua città dopo aver girato per tutto l’inverno l’Italia, facendo incetta di premi letterari con i suoi primi due romanzi, con un evento intitolato "Due storie ed un'autrice a confronto" che si terrà venerdì 3 maggio alle 17 presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori, prestigiosa sede del Comune di Viterbo. Non la semplice presentazione di un romanzo, ma un momento per raccontarsi, e per raccontare la storia della sue storie.

L'autrice è stata premiata, infatti, a Catania, a Tivoli, a Sulmona, a Cattolica e sabato 25 maggio sarà presso la Sala delle Stagioni ad Imola a ritirare il prestigioso Premio Letterario Alda Merini, vinto con il secondo romanzo, "Legàmi". "Non ero assolutamente preparata - confessa Roberta Mezzabarba - a tutto questo rumore che si è fatto attorno alle mie storie. Da ottobre, quando sono andata in Sicilia a ritirare il Premio 'Il Convivio 2018' per il mio primo romanzo, 'La lunga ombra di un sogno', sono stata travolta da una serie di eventi che, ripensandoci, mi stupisce ancora adesso. Ascoltare le motivazioni dei premi assegnati da giurie autorevoli, che definiscono mirabili le mie opere, è ogni volta estremamente commovente".

L’evento sarà patrocinato dallo stesso Comune di Viterbo e dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Pietro Cuzzoli di Viterbo (di cui Mezzabarba è socia benemerita). Porteranno i loro saluti l'assessore Alessia Ricci e la casa editrice "La Caravella" nella persona di Marco Di Francesco. All’evento parteciperà il Maestro Tommaso Dottarelli, pianista e compositore bolsenese ed esporrà le sue opere l’artista Ivano Petrucci.

"La contaminazione fra vari tipi di arte - dice Mezzabarba - rende questo genere di eventi più tondi ed interessanti per chi vi partecipa, ed arricchisce noi artisti che ci accresciamo e prendiamo spunto dell’arte degli altri". Moderatrice dell’evento, vista l’impossibilità a causa di motivi di salute di Elena Cacciatore, sarà la dottoressa Caterina Pisu, direttrice del Museo della Navigazione di Capodimonte, lettrice e grande ammiratrice dell’autrice viterbese. L’ingresso all’evento è libero.