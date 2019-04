"I ragazzi che si amano". Gabriele Lavia illumina con la poesia di Jacques Prévert

eventi

di Davide Pompei

"I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte". "Non ci sono per nessuno. Loro sono altrove ben più lontano della notte, ben più in alto del sole, nell'abbagliante splendore del loro primo amore". Racconta quello salvifico, il poeta e sceneggiatore francese Jacques Prévert nella sua opera. La trasforma con disinvoltura in recital un attore del calibro di Gabriele Lavia, atteso sul palco del Teatro dell'Unione di Viterbo venerdì 3 maggio alle 21 con impermeabile stropicciato, borsalino calato in testa, chitarra e panchina parigina.

Prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, lo spettacolo "I ragazzi che si amano" racconta di un amore totalizzante come quei versi, in grado di dare un senso all'esistenza. Un sentimento a cui aggrapparsi come naufraghi nel mare delle amarezze e ingiustizie di quest'ultima. Una forza che rigenera e crea un mondo in cui non c’è spazio per altri, in cui non esiste più niente se non i due giovani amanti che, insieme, provocano lo sguardo indignato di chi li disapprova mentre si baciano al tramonto.

Eppure loro non notano nulla, vivono esclusivamente nel loro primo amore. Hanno il coraggio, che deriva dall’incoscienza o dall’innocenza dei loro anni, di manifestarlo liberamente, di viverlo come tale. Affrontando il tema dell'amore giovanile, in contrapposizione inevitabile e a tratti ironica con quello più maturo, e il rapporto degli innamorati con la realtà circostante, il popolare attore, regista e sceneggiatore milanese dice Prévert e tocca emotivamente gli animi, aiutato dalle note di Giordano Corapi.

Estraniati dal mondo e dimentichi di tutto, gli stessi spettatori finiranno per ritrovare qui echi e immagini adolescenziali di un amore in grado di rigenerare l’esistenza, accecare e rendere unici e straordinari, nella consapevolezza che "è l’amore che crea un mondo e annulla gli altri, rende invisibili e senza paura". Lavia "illumina" – anche solo per pochi istanti, quelli che servono per tre fiammiferi uno dopo l’altro accesi nella notte "il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l’ultimo per vedere la tua bocca" – con il chiarore della poesia.

Quella "goffa e meravigliosa della giovinezza". I biglietti dello spettacolo, offerto dall'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio e dal Comune di Viterbo, avranno il prezzo unico di 2 euro e potranno essere acquistati esclusivamente alla biglietteria del Teatro dell’Unione, aperta dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche la domenica, in caso di spettacolo. Ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di quattro biglietti.

388.9506826 – teatrounioneviterbo@gmail.com