"La felicità è un'abitudine che si impara da piccoli e rende adulti migliori"

di Davide Pompei

Un mondo – quello dell'infanzia – che, sempre di più, necessita di essere capito, coccolato e protetto ma anche aiutato a crescere un po' alla volta in un mondo – quello dei cosiddetti adulti – in continua evoluzione, al punto da mettere in crisi quotidianamente valori e punti fermi, nella voracità consumistica e alienante dei tempi moderni in cui soprattutto gli adulti hanno bisogno di educarsi, educando. Ripartendo dalla relazione genitori-figli nell'infanzia, focalizzandosi sull'evoluzione del cervello in età adolescenziale, insegnando il benessere e la felicità.

Con la giusta dose di equilibrio ed ambizione di trasferire consapevolezza, lontano da ogni forma di retorica in materia di formazione ma avvalendosi di rudimenti in materia di psicoterapia, l'Associazione Culturale "Cantiere Orvieto" in stretta sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha organizzato per sabato 13 aprile un incontro gratuito aperto al pubblico e rivolto principalmente agli adulti che, quotidianamente, si relazionano con bambini e adolescenti.

Perché "loro rappresentano speranza e futuro. Educarli ad essere felici è possibile e questo dovrebbe essere il principale proposito di ogni genitore ed educatore". Titolo del workshop, che avrà inizio alle 15.30 all'Auditorium di Palazzo Coelli, sede della Fondazione CRO, proprio "Educare i bambini alla felicità". Partner indispensabile, la Scuola di Palo Alto che da alcuni anni porta in tour per le città italiane la sua competenza in termini di Psicologia Positiva.

Per la prima volta in Umbria, il dottor Marco Masella, che della Scuola di Palo Alto è fondatore e presidente, parlerà di educazione alla felicità e dell'importanza di far rinascere la felicità umana partendo dai bambini. "La felicità – anticipa – è un'abitudine che si impara da piccoli e, se ben radicata, ci rende adulti solidi, capaci e soddisfatti. Educare alla felicità è possibile e rappresenta un'attività di fondamentale importanza se messa in pratica sin dai primi anni di vita".

E ancora: "Come genitori ed educatori non abbiamo alcun potere sulla genetica, ma possiamo intervenire fornendo tutto il nostro supporto a livello di esperienza per fare dei nostri figli delle persone felici ed appagate ora ed in futuro". L'incontro della durata di circa tre ore si svolgerà in due parti, intervallate da un coffee-break. Fondazione CRO e "Cantiere Orvieto" hanno ritenuto che fosse doveroso dare risalto ad un tema da sempre centrale nella storia del pensiero umano.

E che il progetto della Scuola di Palo Alto fosse uno dei modi migliori per diffondere i principi della Psicologia Positiva o Scienza dell'Happiness. "Educare i bambini alla felicità" è incentrato su bambini e adolescenti, ma si rivolge agli adulti a cui spetta il difficile, non impossibile, compito di dare all'educazione un'impronta volta alla felicità, alla positività, favorendo nei bambini "abitudini utili alla costruzione di una personalità solida che tende a vedere il mondo in maniera positiva".

Per le iscrizioni (consigliate) è sufficiente compilare il form su www.cantiereorvieto.it/iscrizioni

Per ulteriori informazioni: 335.104 2852 - info@cantiereorvieto.it