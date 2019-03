Masterclass per organizzatori di eventi a Villa Valentini Bonaparte

eventi

di Davide Pompei

Vanta una storia antica, popolata da personaggi illustri, che contribuisce ulteriormente ad arricchire il suo fascino. È qui, al confine con la Toscana ma ancora in territorio perugino – Pozzuolo Umbro – che vengono ripercorse, intrecciandosi tra loro, le vicende di Santa Margherita da Cortona e le storie della principessa Maria Bonaparte e del Conte Valentini. Nove suite e una elegante orangerie immersa nel parco fanno oggi di Villa Valentini Bonaparte, una location unica per eventi.

Per organizzarli a regola d'arte occorre, però, affidarsi ad esperti del settore. Ben rispondono a questi requisti Kevin Lee e Jules Bower. Event designer che ha curato eventi come gli Oscar Awards o matrimoni di divi di Hollywood come Quentin Tarantino, Kim Kardashian, Jennifer Aniston e Drew Barrymore, il primo. Fotografo internazionale, specializzato nella fotografia di matrimoni, il secondo.

Tra i clienti di quest'ultimo celebrità come il calciatore Silvan Widmer, l’attrice e cantante Karen Mok, Vittoria Ferragamo, nipote di Salvatore, la stella di Broadway Kevin Worley, il regista Eric Steven Stahl, la presentatrice della BBC Victoria Fritz e il guru del design di Los Angeles Mary Ta, solo per citarne alcuni. Insieme, a partire dalle 17 di lunedì 18 e fino a mercoledì 20 marzo nella struttura di proprietà di Preludio Group, daranno vita ad una masterclass curata da Daniela Corti.

Titolare di "Madreperla Wedding & Event Planning", azienda attiva nell’organizzazione di eventi privati ed aziendali di alto profilo, quest'ultima è anche creatrice del Premio "The Italian Wedding Stars", l'evento nazionale che premia le migliori aziende e i più grandi professionisti del settore. Già in occasione della prima edizione, la Regione aveva presentato il progetto “Love Me in Umbria”, volto ad esaltare le caratteristiche di una terra ricca di bellezze naturali e strutture ricettive.

Una straordinaria vocazione all’accoglienza di destination weddings testimoniata dalla presenza di alcune aziende umbre, considerate vere eccellenze nella fornitura di servizi di alto livello per i matrimoni di coppie di stranieri in Umbria, che hanno compreso l’importanza della prestigiosa vetrina offerta

Per questo nuovo workshop nella struttura situata sul territorio comunale di Castiglione del Lago, l’organizzatrice si è avvalsa della collaborazione dell’Università Californiana "Lovegevity", che cura la formazione di figure professionali nell’organizzazione di matrimoni, ed ha avuto il privilegio di poter realizzare la prima masterclass di Kevin Lee in Italia. Un progetto di formazione di altissimo profilo per operatori professionisti nell’organizzazione e designer di eventi.

Ma anche a tutti coloro che desiderano accrescere le proprie competenze tecniche e apprendere l’arte dell’organizzazione, sviluppando la creatività. Provenienti da tutto il mondo, questi potranno beneficiare dell’opportunità di abbinare a questo primo appuntamento formativo, la seconda masterclass prossima al sold out, quella di fotografia, tenuta da Jules Bower, richiestissima sia in Italia che all'estero.

"Le due classi – anticipano gli organizzatori – collaboreranno alla realizzazione di un servizio fotografico che documenti, con immagini di grande suggestione, un matrimonio di lusso realizzato per l’occasione allo scopo di dare visibilità a tutti i partecipanti al corso e a tutti i partner coinvolti, che avranno modo di vedere pubblicati i loro lavori sui blog dei vari media partner e magazine internazionali, nonché su tutti i canali social dei partecipanti e degli organizzatori".

L’evento si aprirà con una cena di benvenuto offerta da Preludio Group, riservata ai partecipanti alle masterclass, e si chiuderà con un evento di gala aperto a tutti coloro che abbiano interessi in questo settore. Grande attenzione, infine, anche alla solidarietà da parte dell’organizzazione che devolverà parte del ricavato all'Associazione "Il Pellicano" Onlus, eccellenza perugina per la cura dei disturbi alimentari.

https://villavalentinibonaparte.com/