"Matematica Sπortivamente". Scuole in piazza per il "Pi Greco Day"

di Davide Pompei

Realizzare il record della catena umana con le cifre di “Pi Greco” più lunga al mondo fino ad entrare nel Guinness dei Primati con una lunga fila di 1.100 studenti, dai 5 ai 19 anni, con indosso i primi decimali del numero più famoso della matematica? Cosa fatta, a Todi, per il terzo e il più originale dei "Pi Greco Day" quando, nel 2017, la Direzione Didattica, la Scuola Secondaria di Primo Grado "Cocchi-Aosta" e il Liceo "Jacopone da Todi", con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ottennero l'ingresso certificato da 22 steward del Guinness World Records.

Obiettivo centrato grazie anche alle prime 300 cifre indossate dagli studenti del liceo, ai successivi 300 numeri vestiti dagli alunni della Scuola Media e i rimanenti da 400 bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia. In testa, il primo cittadino con il numero 3 seguito dai rappresentati delle istituzioni scolastiche, dirigenti e presidenti dei consigli di istituto delle scuole organizzatrici. Il millesimo decimale fu rappresentato dalla studentessa più giovane di Todi, nata nel 2012, mentre l’ultima cifra, la 1.100esima, venne appesa al passeggino di una bambina di 6 mesi.

Per la presidente della Regione Umbria, tuderte, Catiuscia Marini, il numero 1, primo decimale del Pi Greco. La cooperazione tra genitori, insegnanti, istituzioni ed associazioni del territorio fece il resto vivacizzando il centro storico per poi raggiungere Piazza del Popolo, disporsi a spirale e realizzare la spettacolare foto dall'alto che concluse la Festa della Matematica – da sempre la più temuta ma ritenuta fondamentale per la formazione dell'individuo – inventata nel 1988 dal fisico statunitense Larry Shaw per celebrare il numero più importante della disciplina.

Sempre più centrale per gli sviluppi della scienza e della tecnologia, che ancora oggi non può prescindere dal suo numero più antico – la costante matematica che nella geometria piana viene definita come il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro o anche come l'area di un cerchio di raggio 1 – la disciplina a cui è dedicata addirittura una festa si rinnoverà anche quest'anno, seppure con meno clamore mediatico nella data di giovedì 14 marzo. Appuntamento, dunque, in Piazza del Popolo per "Matematica Sπortivamente".

Dalle 9 alle 12 gli studenti del Liceo "Jacopone" e dell’Istituto "Ciuffelli-Einaudi" daranno vita a laboratori di matematica e fisica rivolti agli allievi della Scuola Primaria. In contemporanea, in Piazza del Popolo e al Parco della Rocca in collaborazione con le società sportive e poi sbandieratori, musici e arcieri "Arcus Tuder" si svolgeranno gare sportive, giochi tradizionali e cacce al tesoro che avranno come tema il Pi Greco. Dalla staffetta su 314 metri alla gara di canestri, tanto per dare i numeri anche con le scarpe da ginnastica ai piedi.