Firmacopie per "Il Volo" a dieci giorni dall'uscita dell'album "Musica"

di Davide Pompei

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo, "la voce dell'Italia". Classe 1993, 1994, 1995. Era il 2009 quando esordivano come singoli partecipanti al talent show di Raiuno "Ti lascio una canzone" con Antonella Clerici. Notati da Michele Torpedine, manager che ha costruito le carriere di Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci, di lì a poco avrebbe preso forma il progetto artistico de "Il Volo".

Primi artisti italiani nella storia a sottoscrivere un contratto con una major statunitense della discografia mondiale, i tre componenti che interpretano brani appartenenti perlopiù alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica, hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Il trio artistico che va forte, più all'estero che in patria, domenica 3 marzo alle 17 farà tappa in Umbria con l'instore.

Reduce dal terzo posto al 69esimo Festival di Sanremo con il brano "Musica che resta", il trio sarà al Quasar Village di Corciano, alle porte di Perugia per il firmacopie del nuovo album "Musica", pubblicato da Sony Music appena dieci giorni fa. Undici, i brani prodotti da Michele Canova che danno risalto alla personalità delle tre diverse voci, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta dieci anni di una lunga amicizia e di musica insieme.

Oltre al brano sanremese, il cd acquistabile anche negli store del Village contiene due inediti, "Fino a quando fa bene" e "Vicinissimo", e poi le cover di "Arrivederci Roma", "A chi mi dice", "People", "La Nave del Olvido", "Lontano dagli Occhi", "Be My Love", "La Voce del Silenzio" e "Meravigliosa Creatura". Disponibili anche le versioni speciali del disco fisico Jewel Case e Digipack Hardcoverbook.

