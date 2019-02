"PassoDopoPasso" agli Eremi del Fiora, Poggio Conte e Cicognino

eventi

di Davide Pompei

Nasce dal versante grossetano del Monte Amiata, proprio sotto il pavimento della cinquecentesca Chiesa della Madonna della Neve. Dalla sorgente, il suo corso d'acqua scende verso il Lazio attraversando l'estremità meridionale della Toscana fino a sfociare nel Mar Tirreno. Oltre ai territori di Santa Fiora, Castell'Azzara, Semproniano, Sorano, Manciano e Pitigliano, il Fiora bagna Ischia di Castro e Canino, prima di entrare nella Maremma Laziale e attraversare Montalto di Castro.

Compreso il celebre Ponte dell'Abbadia di Vulci che leggenda vuole sia stato costruito in una sola note dal Diavolo. Seguendo il fiume, si incontra anche l'Eremo di Poggio Conte. Ed è qui, nell'Alto Lazio, all'altezza di Ischia di Castro, che venerdì 1° marzo – con partenza alle 7 da Piazza del Fanello, Ciconia – è diretto il Gruppo "PassoDopoPasso" per un'uscita escursionistica di ricognizione, per prati, lungo l'argine. Un percorso di circa 13 chilometri che copre un dislivello di 300 metri.

"Lasciate le auto – anticipano i direttori d'uscita, Giuseppe Prosperini e Alcide Enrico Crespi – percorreremo per un tratto la destra idrografica del fiume. Entreremo, quindi, nel bosco fino a trovarci di fronte ad una bella cascata che si infrange sulla roccia e da lì saliremo all'eremo cristiano, interamente scavato nel tufo e databile intorno al 1027 anche se gli abbellimenti architettonici e pittorici risalirebbero al XIII secolo, in una zona boschiva selvaggia e suggestiva.

Tornati alle auto, faremo un tratto di strada fino a lasciarle di nuovo per portarci all'Eremo di Cicognino". Poco distante da uno dei tanti romitori sorti intorno all'anno Mille con lo scopo di vivere secondo i dettami evangelici, incassato nella roccia, per raggiungerlo è necessario percorrere un sentiero che si arrampica. Necessari abbigliamento e scarponi adeguati per percorsi di montagna. Consigliati, i bastoncini da trekking. Pranzo al sacco.

