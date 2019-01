"Mastro Pulce. Parole a colori". Si presentano l'11esimo numero e il cofanetto

eventi

Nuova tappa per la rivista "Mastro Pulce. Parole a colori", che sabato 26 gennaio alle ore 17.30 presenterà il n. 11/2018 al CicloStile (Corso Cavour, 3 – Orvieto). Per i collezionisti della rivista, in realtà, il fascicolo è il dodicesimo dal momento che l'ormai collaudata avventura editoriale è partita, “con passo irregolare ma pacato” nel 2013 per impulso dell'Associazione Culturale Aitìa, con uno sperimentale numero zero.

Così come sperimentale è stata la realizzazione di numeri speciali, tematici o bilingue. Prodotta nel numero di cento copie limitate, la rivista costituisce un felice esperimento di fusione di linguaggi comunicativi - scrittura e illustrazione - che unisce personalità del mondo dell'arte e della creazione letteraria, o semplici appassionati che desiderano portare all'attenzione i loro lavori.

Il numero 11 di "Mastro Pulce" accoglie sette contributi letterari di Jacopo Lo Rito, Eugenia Mocio Pellegrini, Sandro Pecchiari, Laura Ricci, Margarita Sanchez-Gallinal, Andrea Schiazzano e Lucia Starace e altrettante tavole illustrate con i colori brillanti o intimisti di Giuliano Baglioni, Pina Candileno, Alessandro Coppola, Agnieszka Zawisza, Chryssis Vici, Paolo Biagini e Laura Grosso.

Pubblicità

Senza gerarchia tra parole e colori, ma con una loro stretta interazione, si moltiplicano i punti di vista. Alla presentazione del numero saranno presenti autrici e autori. Le letture affidate a Eugenia Mocio Pellegrini, Laura Ricci e Andrea Schiazzano saranno intervallate dagli interventi musicali di Gianfranco Puppola (sax) e Francesco Rosati (chitarra). Per la redazione interverranno Paolo Biagini, Carmen Huici, Andrea Laprovitera, Enrico Petti, Davide Pompei, Salvatore Ravo, Laura Ricci.

Con questo numero è stato realizzato anche un utile e grazioso cofanetto per raccogliere tutte le riviste pubblicate. Per prenotare un cofanetto (ed eventualmente anche i numeri della rivisata arretrati mancanti) o per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a info@mastropulce.com