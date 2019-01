Edizione speciale per lo spettacolo "Storie di terra ghiotte"

eventi

Primo appuntamento del 2019 per il Teatro Null, Officina culturale della Regione Lazio I porti della Teverina, sabato 5 gennaio alle 21 presso Retrogusto – Degusteria a Bolsena, arriva una versione molto particolare dello spettacolo di Gianni Abbate “Storie di terra”, con l’aggiunta dell’aggettivo ghiotte.

Giunto alla sua quarta edizione, arricchito di nuovi racconti, riporta, tra musica e narrazione, in mondi non lontani, anzi vicinissimi, dove il ritmo naturale era ancora presente in noi e i rapporti sociali erano improntati al massimo rispetto e alla solidarietà. Un viaggio poetico, emozionante, ironico, che attraversa ed esplora il mondo contadino di una volta. In questa edizione speciale con l’aggiunta dell’aggettivo ghiotte, proprio perché ambientata nel locale di Roberta Perosillo, dove gli spettatori/commensali, degustando semplici prelibatezze della casa, ascolteranno storie e aneddoti di vita contadina, di come si faceva il pane o il vino, quelle stesse storie che si raccontavano la sera a veglia dai vicini.

Durante la serata si potrà godere anche di ‘ghiotte’ musiche, canzoni e filastrocche di una volta. Viene naturale il paragone con quello che viviamo oggi da soli davanti a un piccolo schermo per subire passivamente pettegolezzi, consigli per gli acquisti, fake news, condividere foto, un mi piace e una faccina allegra o triste.

“Il superfluo, oramai, fa parte integrante della nostra vita” - dice Abbate – “Non ne possiamo fare a meno, ci dona un attimo di felicità per poi farci ripiombare nel desiderio di altro superfluo. Ma cosa ci manca? Ricercate fin dove volete quelle che si chiamano comodità della vita, ma chiunque riesca a recuperare un po’ di buon senso, si renderà conto che potrà ottenere in più soltanto del superfluo, qualcosa di non necessario. “Storie di terra ghiotte” vuole (ri)svegliare memoria e sensi, sguardi, orecchi, gusto, nasi, tatto, antiche e nuove emozioni. Emozioni appartenenti a un passato non tanto remoto, ma asportate dai nostri petti e dai nostri ventri”. Partecipano allo spettacolo Gianni Abbate e Ennio Cuccuini, musiche e canto dal vivo Stefano Belardi. Ingresso a consumazione.

Per ulteriori informazioni:

347.1103270 – www.iportidellateverina.it