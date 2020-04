Cronoprogramma delle riaperture, plaudono le Camere di Commercio dell'Umbria

economia

La Camera di Commercio di Perugia e la Camera di Commercio di Terni (nella foto) esprimono condivisione, adesione e sostegno all’iniziativa della governatrice dell’Umbria Donatella Tesei tendente alla realizzazione di un cronoprogramma di riapertura di alcune attività economiche più accelerato rispetto alle tempistiche individuate nel DPCM del 26 aprile 2020.

Le Camere giudicano la nuova calendarizzazione della ripresa delle attività proposta dalla governatrice che sarà sottoposta alla valutazione alla Conferenza delle Regioni, adeguata e sostenibile in virtù della positiva condizione sanitaria della Regione dell’Umbria, che ormai stabilmente registra una evoluzione del contagio Covid-19 prossima allo zero.

Ritengono la proposta in grado di recepire le istanze delle migliaia di imprese umbre costrette ancora in uno stato di lockdown, con pesantissime e in taluni casi irreversibili conseguenze economiche. E prendono atto con favore della condivisione del provvedimento da parte del Comitato Scientifico e dell’avallo dell’Università degli Studi di Perugia, ed auspicano che venga garantito il pieno rispetto di tutte le misure sanitarie necessarie alla tutela e salvaguardia della salute di imprenditori, lavoratori e cittadini - utenti.