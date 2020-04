"Avremo più occasioni di riprenderci, lasciando da parte i personalismi"

Orvieto per Tutti

Sono giorni difficili, ma nonostante ciò non dobbiamo mollare; in questi giorni ci siamo confrontati per valutare insieme gli scenari possibili cui indirizzarci per affrontare il futuro quanto mai nebuloso. L'App "Orvieto Centro" che nei prossimi giorni sarà disponibile su App Store scaricabile gratuitamente, rappresenta sicuramente una base su cui lavorare, ma l'aspetto più immediato è capire come adattarsi ed anche, parzialmente modificare, le nostre attività in funzione del cambiamento repertino che e' avvenuto.

Ci stiamo confrontando, anche con la consulenza di esperti del settore, sul tema liquidità che è un altro aspetto essenziale per affrontare i prossimi mesi dove non è certa la resa delle nostre attività. Nei prossimi giorni parteciperemo al tavolo organizzato dall'Amministrazione Comunale per portare le nostre idee e confrontarle con le altre associazioni invitate, in particolare circa la possibilità di prevedere deroghe (controllate) per garantire la possibilità alle attività di somministrazione di poter disporre comunque del più possibile numero di coperti in funzione delle normative sul distanziamento interpersonale che sarà alla base di tutte le normative per i prossimi mesi.

Chiederemo la possibiltà di sensibilizzare accordi tra i conduttori ed i proprietari dei locali commerciali per una riduzione dei canoni di locazione, tale da garantire una maggiore tranquillità nei prossimi mesi. Auspichiamo anche scelte "economiche" da parte dell'Amministrazione quali esenzioni (totali o parziali) di TOSAP e TARI (in particolari per i periodi di chiusura marzo ed aprile), come anche la possibilità di prevedere aliquote IMU agevolate per le eventuali rinegoziazioni dei canoni di locazione; ci rendiamo conto che questo auspicio sara' comunque condizionato ai vincoli di bilancio dell'Amministrazione che, anch'essa, si trova ad affrontare come noi la medesima emergenza economica.

Di una cosa, però, siamo certi. Avremo più occasioni di riprenderci da questa situazione se tutti noi ci impegneremo a lasciare da parte gli individualismi e personalismi che caratterizzano da troppo tempo la nostra città e che sono stati una delle ragioni che non hanno consentito lo sviluppo delle enormi potenzialità che Orvieto ha. Dobbiamo dimostrare di essere veramente una comunità, ma non solo a parole".

