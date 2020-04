"Quartiere Mio", online la piattaforma a supporto delle imprese

economia

Confartigianato Imprese Terni informa che Artigiancassa ha promosso una iniziativa benefica a supporto delle imprese in questo periodo di emergenza, che è a disposizione anche delle imprese del nostro territorio. Si tratta di una piattaforma, "QuartiereMio", che offre, alle aziende in condizione di continuare la propria attività secondo la normativa Covid-19, uno strumento gratuito per comunicare che la loro impresa è aperta e si è organizzata con le consegne a domicilio all’interno del proprio quartiere o città.

Le imprese possono registrarsi gratuitamente al network e comunicare al pubblico con uno strumento digitale professionale il proprio servizio di consegna a domicilio. La consegna a domicilio è una modalità imposta e diffusa dalla necessità indotta dalle misure contro l’epidemia, che però sta entrando nelle preferenze dei consumatori e risponde a esigenze di sanità pubblica che avranno rilevanza anche dopo l’emergenza.