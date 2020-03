Covid-19, Walter Moretti: "Sosteniamo i prodotti del territorio anche attraverso l'e-commerce"

economia

Andare avanti in tempo di Coronavirus non è facile, ma c’è chi cerca di resistere, come Voglie di Bosco che affronta il presente, cercando di anticipare il futuro. Ad affilare le armi del web è Walter Moretti che, se da una parte ha deciso di chiudere temporaneamente le porte della propria attività, dandone comunicazione via Facebook il 12 marzo alle ore 11,22, "per tutelare chi svolge l’attività e la clientela" ma rimanendo comunque a disposizione a chiamata, dall’altra sta cercando di rinforzare tutti quei canali che in tempi normali erano a completamento della promozione della propria attività e che adesso stanno diventando non solo strategici, ma vitali.

"In un’industria alimentare come la nostra che, alla base di tutto ha il territorio e i suoi prodotti - racconta Walter Moretti -, i rapporti sono prevalentemente diretti. Purtroppo non sempre sono possibili, soprattutto con quella clientela che arriva in Umbria, a Fabro, saltuariamente o comunque non con regolarità". Ecco così l’idea di una newsletter e di un canale di e-commerce. "Se questo strumento prima di questa emergenza non era prioritario, adesso diventa di primaria importanza - continua Moretti -, anche perché ci permette di mantenere contatti e proseguire in sicurezza nella nostra attività".

"Se in passato questo canale è stato collaudato con tutta Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia - prosegue - in queste ultime settimane le maggiori richieste sono arrivate dal Nord. Invece per quello che riguarda lo scambio in compensazione, una rivisitazione moderna del baratto tra aziende, che avviene quindi sempre tramite internet ma in circuiti dedicati, abbiamo avuto rapporti con Toscana, Veneto e Umbria. Noi - precisa Moretti - abbiamo cercato di sostenere i prodotti umbri, ultimo uno di Orvieto. In questo periodo di emergenza per noi rappresenta un dovere e, nell’immediato futuro, ce ne sarà ancora più bisogno".