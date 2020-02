Partono le assemblee dei bancari umbri per il rinnovo del contratto nazionale

economia

Al via le assemblee dei bancari umbri per conoscere le novità contenute nell’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del Credito raggiunta il 19 dicembre 2019 e ora sottoposta a votazione. In Umbria sono state individuate sette sedi dove incontrarsi e confrontarsi, le assemblee sono organizzate unitariamente dalle segreterie territoriali di tutte le sigle sindacali del settore (Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin). Questo il calendario delle assemblee:

Lunedì 24 febbraio a Perugia, presso l’Hotel Giò in Via Ruggero D’Andreotto 19, per i dipendenti che lavorano presso le unità produttive che si trovano nei comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Città delle Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Panicale, Passignano S.T., Torgiano, Tuoro S.T., Valfabbrica

Martedì 25 febbraio a Gubbio, presso l’Hotel Beniamino Ubaldi Via Perugina 74, per i lavoratori delle unità produttive site nei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo

Mercoledì 26 febbraio a Terni, presso l’Hotel Garden Viale Bramante 4, per i lavoratori delle unità produttive site nei comuni di Terni, Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Massa Martana, Montecastrilli, Montecastello di Vibio, Montefranco, Narni, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Todi

Venerdì 6 marzo a Foligno, presso l’Hotel Delfina Via della Fornacetta SNC, per i lavoratori delle unità produttive site nei comuni di Foligno, Assisi, Bevagna, Cannara, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi

Mercoledì 11 marzo a Orvieto, presso il Palazzo dei Sette (Sala del Governatore) Corso Cavour 87, per i lavoratori delle unità produttive site nei comuni di Orvieto, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Porano, San Venanzo

Giovedì 12 marzo a Città di Castello, presso l’Hotel Garden, Viale Aldo Bologni, per i lavoratori delle unità produttive site nei comuni di Città di Castello, Citerna, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertine

Venerdì 13 marzo a Spoleto, presso l’Albornoz Palace Hotel Viale Giacomo Matteotti 16, per i lavoratori delle unità produttive site nei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Norcia, Scheggino, Sellano.

Tutte le assemblee sono articolate dalle 12 alle 13.30 per i lavoratori part time e per l’intero orario di lavoro pomeridiano per gli altri lavoratori.