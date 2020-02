Tornano i Mercati Contadini della Comunità Rurale Diffusa

economia

La Comunità Rurale Diffusa, un insieme di piccole realtà contadine disseminate lungo la Tuscia e l’Altopiano dell’Alfina, da Farnese a Orvieto, promuove due appuntamenti mensili a sostegno delle produzioni alimentari e artigianali del territorio, in due diversi e suggestivi luoghi.

Ogni prima domenica del mese a Bolsena, presso il Convento di Santa Maria del Giglio, Via Madonna del Giglio 49, dalle 10 alle 16. E poi ogni terzo sabato del mese a Porano presso l’Azienda Agricola Janas, Località Colle Ombroso SP 55 km 4,8, dalle 9.30 alle 14.

Si potranno scegliere articoli di artigianato, pezzi unici realizzati a mano, prodotti freschi, stagionali e di qualità, senza passaggi intermedi e con la sicurezza della provenienza. Conoscere direttamente le persone che producono il cibo, parlare con l’artigiano che racconta la nascita di un proprio pezzo unico, sono importanti momenti di condivisione e alternativa ai soliti canali di distribuzione.

Facendo la spesa in questo mercato sosterrete persone e piccole realtà agricole che con il proprio lavoro mettono in pratica un’idea di società basata su solidarietà e rispetto per la terra. Durante tutti gli appuntamenti ci sarà la possibilità di ascoltare musica, assistere a una presentazione o dibattito su varie tematiche legate al territorio, partecipare a laboratori per bambini.

"Quale migliore occasione - affermano gli organizzatori - per arricchire la vostra dispensa e portare tante cose buone sulla vostra tavola, trascorrendo insieme qualche piacevole ora? Vi aspettiamo!". Questi i prossimi appuntamenti:

sabato 15 febbraio – Porano - Azienda Agricola Janas – Località Colle Ombroso SP 55 km 4,8, dalle 9.30 alle 14, a seguire pranzo;

domenica 1° marzo – Bolsena - Convento di Santa Maria del Giglio – Via Madonna del Giglio 49, dalle 10 alle 16

Per ulteriori informazioni:

Comunità Rurale Diffusa

comunitaruralediffusa@gmail.com

338.6173917 - 340.7246452