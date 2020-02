L'Umbria vola alla Bit. "Carte in regola per affermarsi su tutti i mercati"

economia

L’Umbria protagonista alla Bit, Borsa internazionale del turismo di Milano, in programma da domenica 9 a martedì 11 febbraio alla Fiera Milano City. Lo stand, gestito da Sviluppumbria (Pad/Hall 3-stand C72/C76), ospiterà quindici operatori tra alberghi, agenzie di viaggio, agriturismi e consorzi, che incontreranno un pubblico di 43mila persone e 1500 buyer provenienti da oltre 60 Paesi.

La Fiera conferma le aree tematiche Bit4Job, lo spazio dedicato al recruiting per il settore turistico; BeTech, con focus sul digitale, la tecnologia e le startup del settore; I love Wedding, con tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner, oltre al Mice Village, lo spazio interamente dedicato alla Meeting Industry. Il pubblico dei viaggiatori potrà accedere domenica 9 febbraio dalle 9.30 alle 18; lunedì 10 e martedì 11 febbraio sono, invece, riservati agli operatori.

"Rinnoviamo anche quest’anno la nostra partecipazione alla Bit con l’obiettivo di rafforzare sempre di più, anche in questo modo, il trend positivo già registrato per gli arrivi e le presenze, tanto di turisti italiani che stranieri. Una tendenza che conferma l’appeal della nostra regione verso un pubblico di qualità” commenta l’assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti, che sarà presente allo stand lunedì 10 febbraio, insieme al direttore generale di Sviluppumbria, Mauro Agostini.

Pubblicità

"Turismo culturale, enogastronomico, ma anche quello legato al paesaggio e le attività all’aria aperta sono i nostri punti di forza. Crediamo molto anche nella valorizzazione dei Cammini dello spirito che attraversano i nostri territori. Un turismo lento e di qualità per far apprezzare al meglio la natura e le sue bellezze e, allo stesso tempo, il patrimonio storico e artistico. E poi i grandi eventi che contribuiscono a proiettarci in un panorama internazionale” - aggiunge ancora l’assessore Agabiti.

“Abbiamo un obiettivo preciso – conclude l’assessore – quello di incrementare ancora arrivi e presenze. Siamo convinti che l’Umbria abbia tutte le carte in regola per affermarsi sui mercati di tutto il mondo”. La partecipazione a Bit è organizzata da Sviluppumbria con il sostegno del Por Fesr, Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, linea di intervento C, azione 531/871 ed è una delle molteplici attività realizzate per conto della Regione Umbria con l’obiettivo di promuovere la nostra regione come meta turistica sui mercati internazionali.

Fonte: Regione dell'Umbria