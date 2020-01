Quarta edizione per il corso di potatura dell'olivo promosso da "La Tradizione"

economia

Prenderà il via martedì 18 febbraio alle 17 la quarta edizione del corso teorico-pratico per uso privato e professionale di potatura dell'olivo promosso dall'Associazione Culturale “La Tradizione” di Bardano che da tempo ha intrapreso l'obiettivo e la strada per divulgare saperi e tradizioni antiche. Il corso sulla potatura e sulla gestione dell’olivo tenuto dal dottore forestale Carlo Mascioli nasce dalla personale esperienza maturata in oltre un decennio di corsi portati in giro tra Lazio, Umbria e Toscana, in circa trent’anni di esperienza diretta con il proprio oliveto e in altrettanti anni di studio e osservazione degli alberi.

Un'attività iniziata come studente all’Università di Scienze Forestali e proseguita fino ad oggi come libero professionista. Il corso, della durata complessiva di 20 ore (tre giorni in aula con lezioni frontali e due di pratica su campo), è rivolto agli agricoltori professionisti e a quelli amatoriali, ai proprietari e ai dipendenti di aziende agricole, a chi conduce piccoli oliveti a gestione familiare, a chiunque intenda avere un approccio agli alberi fondato su basi tecnico-scientifiche, infine a chi intenda imparare il mestiere e l’arte del potatore.

Il corso affronta tutti gli aspetti di una razionale olivicoltura con un approccio didattico interdisciplinare, integra le conoscenze tradizionali con le nuove acquisizioni scientifiche e focalizza l’attenzione su una gestione responsabile e sostenibile dell'oliveto. Il percorso formativo è articolato e tratta temi che vanno dalla definizione delle buone pratiche agronomiche all’adozione di tecniche di potatura poco invasive per gli alberi, dall’agricoltura convenzionale alla lotta integrata e biologica.

Particolare attenzione è dedicata alla cura del terreno secondo le moderne conoscenze in microbiolgia, alla gestione dell’azienda secondo i criteri dell’agroecologia, alla potatura secondo i principi della moderna arboricoltura, alla forma d’allevamento a vaso policonico. Il dottore forestale Gabriele Mocio si occuperà dell'organizzazione della didattica e il supporto nelle lezione, in particolare quelle pratiche in campo.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

388.1693883 - latradizione.bardano@gmail.com