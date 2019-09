Viralize, prima classificata tra le società italiane nel Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2018

economia

Viralize, società del Gruppo Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, si posiziona prima tra le società italiane inserite nella prestigiosa classifica dei Deloitte Technology Fast 500 EMEA.

Il programma, giunto alla sua 18° edizione e organizzato ogni anno da Deloitte in tre continenti - Nord America, EMEA e Asia-Pacifico - premia gli sforzi e la dedizione delle società ad alto contenuto tecnologico che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni e comprende per la sola regione EMEA aziende provenienti da 24 Paesi, con un tasso di crescita medio del 969%.

Viralize, con un tasso di crescita pari a 2423% si posiziona prima tra le 9 società italiane presenti in classifica (40° nel ranking complessivo), seguita da Eurostep Srl, FiloBlu S.p.A., Across S.r.l., Young Digitals S.p.A., MailUp S.p.A., Amped S.r.l., Digital Angels e BeGear S.r.l..

“Un altro importante riconoscimento per il nostro gruppo. - ha commentato Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya - Raggiungere la prima posizione nella Deloitte Technology Fast 500 è un rilevante risultato per Viralize e per tutte le persone del nostro gruppo. È la conferma della bontà del nostro piano industriale, che sta guardando sempre di più al mercato internazionale su cui continuare ad innovare per costruire il futuro di vetrya”. Il ranking completo è disponibile all’indirizzo www.deloitte.com/fast500emea

Viralize è una piattaforma tecnologica per la distribuzione e l'advertising video rivolta a tutti gli attori del digital video: editori, inserzionisti e creatori di contenuti. Pensata per offrire soluzioni avanzate e cross-screen, permette a brand e media agency di pianificare campagne video e display su audience mirate in un network diversificato di editori premium. Per gli editori, invece, Viralize rappresenta una soluzione semplice e affidabile per la pubblicazione di contenuti video, sia propri che di terze parti, e per la monetizzazione degli spazi web. Nata nel 2013, Viralize è oggi fornitore leader di prodotti e tecnologie per il digital video in Italia e all’estero. Nel 2019, Viralize è entrata a far parte del gruppo Vetrya.

Vetrya S.p.A. [VTY.MI] è un gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband. Il Gruppo è quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta di servizi e soluzioni basate su piattaforme in cloud computing, quali ad esempio media asset management, digital communication, mobile entertainment, mobile payment, carrier billing, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, intelligenza artificiale, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya US Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, su latino america con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con Vetrya Iberia Sl, a Madrid e sul mercato inglese attraverso la propria società Viralize UK Ltd, Londra. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.