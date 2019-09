Psr 2014-2020, proroghe per tre bandi e nuovo testo coordinato per aiuti

economia

Sono prorogati alle ore 24 di lunedì 11 novembre i termini per la presentazione delle domande per l’accesso agli aiuti previsti da tre bandi del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.

Le proroghe riguardano i bandi a evidenza pubblica Misura 4, sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”; Misura 4, sottomisura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” e il bando per la Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1. “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” cui è collegato un nuovo testo coordinato contenente modalità e criteri per la concessione degli aiuti che tiene conto di tutte le modifiche e integrazioni intervenute e di nuove modifiche richieste negli incontri tecnici fra l’Assessorato regionale all’Agricoltura e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e degli Ordini e Collegi professionali interessati.

L’esigenza di prorogare la scadenza dei tre bandi era emersa nel corso degli incontri tecnici e nella riunione del Tavolo Verde che si è svolta nei giorni scorsi nella sede dell’Assessorato. I provvedimenti saranno pubblicati mercoledì 25 settembre, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (Bur n. 48 Serie generale; i primi due nel Bollettino, mentre il terzo e il testo collegato nel supplemento n.8). Sono consultabili sul sito www.umbriagricoltura.it.

Fonte: Regione dell'Umbria