Nasce in Umbria "CNA Cinema e Audiovisivo", il raggruppamento degli operatori del settore

economia

Dai film-makers agli esercenti, passando per i produttori, i fotografi, i montatori, i tecnici del suono e tutte le altre professioni della filiera. I professionisti e gli imprenditori del settor hanno dato vita anche in Umbria al raggruppamento "CNA Cinema e Audiovisivo", convinti che, anche qui, il cinema e l'audiovisivo possano essere un importante fattore di produzione di ricchezza, lavoro, innovazione e rinnovamento culturale, oltre che uno straordinario veicolo di promozione del territorio.

Tra gli obiettivi del gruppo c’è la riapertura della discussione sulla “Film commission” e sulla creazione di un cineporto presso il Centro multimediale di Terni, dove attrarre produzioni filmiche e mettere a leva e valorizzare le potenzialità e le professionalità umbre. Ma anche quello di arrivare in Umbria a una legge regionale sul cinema e a un’offerta formativa per sviluppare competenze e specifiche professionalità che sia utile a tutti i comparti della produzione cine-audiovisiva e digitale.

All'incontro di costituzione era presente Marco Luca Cattaneo, membro della presidenza nazionale del raggruppamento, che ha illustrato le politiche e le azioni che Cna sta portando avanti su tavoli di concertazione nazionali e i servizi che possono essere messi a disposizione.

CNA Cinema si è data un gruppo di coordinamento composto da professionisti e imprenditori associati: Nicola Innocenti, Alberto Fabi, Vincenzo Vescarelli, Federico Menichelli, Walter Balducci, Roberto Mazzantini, Matilde Pennacchi, Fabrizio Borelli, Matteo De Angelis, Enrico Bellani. Prevista anche, a breve, l’individuazione di un portavoce.

“Il gruppo – ha dichiarato Laura Dimiziani, responsabile regionale di CNA Cinema e Audiovisivo - resta aperto all'ingresso di chi è interessato e disponibile a impegnarsi concretamente sulla road map individuata. Per i prossimi mesi abbiamo in programma incontri e approfondimenti tecnici sui temi di maggiore interesse, coinvolgendo di volta in volta competenze specifiche e qualificate”.

Intanto, a livello nazionale, Cna cinema e audiovisivo sarà presente alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con una serie di appuntamenti presso gli spazi istituzionali della Biennale, organizzati nell’ambito del format CNA Cinema Days.