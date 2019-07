DigiPass Umbria champion nazionale per cittadinanza e competenze digitali

economia

“Un riconoscimento importante che premia un lavoro di squadra messo a punto dalla Regione Umbria con i Comuni per superare il ‘digital divide’ e rendere effettiva quel processo di democrazia che mette tutti i cittadini nelle condizioni di accedere ai servizi offerti dalla rete, alcuni dei quali fondamentali, come quelli della sanità”. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Agenda digitale, Antonio Bartolini, rendendo noto che la Regione Umbria è stata premiata per il progetto DigiPass martedì 9 luglio a Roma, alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, per la categoria cittadinanza e competenze digitali, nell’ambito del Premio nazionale OpenGov Champion.

Il Premio, organizzato e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'Open Government Forum, giunto alla terza edizione, ha l'obiettivo di dare visibilità e riconoscimento alle amministrazioni che si stanno impegnando in percorsi di valorizzazione dei temi del governo aperto: trasparenza, partecipazione, accountability, open data.

In quest’ottica DigiPass Umbria è stato premiato – come citato nella motivazione - perchè coniuga in modo integrato e sistemico, attraverso un efficace utilizzo dei fondi europei, il tema della digitalizzazione con un approccio inclusivo, valorizzando il rapporto umano e diretto con il territorio. Inoltre, promuove l’impiego di servizi e piattaforme esistenti, secondo una logica aperta e collaborativa che accompagna e motiva il cittadino nel percorso di crescita digitale”. La selezione ha riguardato complessivamente 104 iniziative regionali e la Regione Umbria è stata selezionata fra le 32 finaliste che concorrevano all'attribuzione del Premio OpenGov Champion 2019. Le categorie premiate erano tre e la Regione Umbria si è classificata prima per la sezione “Cittadinanza e competenze digitali”.

A margine della cerimonia di premiazione l’assessore Bartolini ha ricordato che “i DigiPass sono centri di ‘facilitazione digitale’ aperti ai cittadini, co-progettati con i Comuni capofila di tutte le aree sociali. Il progetto umbro prevede l’apertura sul territorio di 12 punti, di cui 8 già attivi e 4 da aprire entro l’anno”. Si tratta di luoghi pubblici ad accesso libero, in cui poter trovare facilitatori digitali, presenti per almeno 40 ore settimanali, in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali.

“I DigiPass – ha spiegato l’assessore - sono spazi a disposizione di tutti i cittadini che hanno la necessità di essere affiancati da una persona nella fruizione di un servizio digitale o nel conoscere e utilizzare un nuovo strumento di comunicazione digitale o una tecnologia. Oltre a questo, nei DigiPass vengono organizzati, insieme a imprese, scuole, associazioni di categoria e del terzo settore, momenti di riflessione e approfondimento sui temi del digitale”.

“In stretta connessione con altri progetti regionali legati al digitale, quali Rete Animatori Digitali Umbria e progetto di Open Data finalizzata all’apertura di dati pubblici – ha concluso l’assessore - il progetto DigiPass ha l’obiettivo di creare valore rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tutti di accedere a nuove opportunità legate al digitale e aiutando i cittadini a riscoprire l’importanza della condivisione contribuendo a migliorare ciò che altri hanno realizzato e messo a disposizione di tutti”.

Fonte: Regione dell'Umbria