730/2019, Guida pratica per il contribuente: quali spese dedurre o detrarre?

Fisco e Contabilità

economia

di Studio Legale e Commerciale Unica Srl

La compilazione del Modello 730 richiede particolare attenzione e cura soprattutto per l’individuazione ed il successivo inserimento delle deduzioni e detrazioni.

Per ottenere un risparmio d’imposta (in termini di rimborso), sarà importante porre attenzione e selezionare con cura le spese sostenute nell’anno precedente alla presentazione del modello fiscale.

Possono utilizzare il Modello 730, precompilato (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15.04.2019) o ordinario (che deve essere presentato entro l’08.07.2019 al proprio sostituto d’imposta oppure entro il 23.7.2019 al Caf o al professionista), i contribuenti che nell’anno 2019 sono nella seguente situazione:

- pensionati o lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori italiani che operano all’estero;

- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

- sacerdoti della Chiesa cattolica;

- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili e lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;

- lavoratori scolastici con contratto di lavoro a tempo determinato;

- lavoratori che percepiscono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che farà il conguaglio;

- produttori agricoli esonerati dalla presentazione dei Modelli 770, IRAP e IVA.

Il contribuente può beneficiare, per sé stesso e per i familiari fiscalmente a carico (ovvero che nell’anno 2018 non hanno percepito redditi superiori a 2.840,51 euro) di due tipologie di agevolazioni:

- deduzione delle spese: alcune tipologie di spesa possono essere sottratte entro un certo limite di importo all’imponibile IRPEF, ovvero prima che venga calcolato l’ammontare dell’imposta dovuta;

- detrazione delle spese: alcune tipologie di spesa possono essere sottratte dall’IRPEF, al fine di calcolare l’imposta netta dovuta.

Ma veniamo al concreto, il prospetto che segue evidenzia i principali oneri deducibili:

Di seguito sono illustrati i principali oneri detraibili (in grassetto le nuove voci):

