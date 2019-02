Costa e Isole della Toscana. Marchio e video per promuovere mare e terra

economia

di Davide Pompei

Ovunque bella, come recita il veritiero claim sdoganato da qualche anno per raccontarsi al mondo. Mai vista o immaginata, come l'idea che ha ispirato la creazione del nuovo prodotto messo a punto da Toscana Promozione Turistica e presentato giovedì 7 febbraio alla Fondazione Catella di Milano, come anteprima all'edizione 2019 della Borsa Internazionale del Turismo. Trattasi di "Costa Toscana" e "Isole Toscane", un doppio marchio nato dall'intuizione di costruire un brand nuovo che aiuti a rivitalizzare un'offerta ricca, costruita con un occhio attento al digitale.

Obiettivo reale incrementare il turismo e i viaggiatori nell'area costiera e dell'arcipelago attraverso sette prodotti turistici che ne compongono l'anima: "Bike", "Cammini", "Borghi", "Turismo Sportivo e Outdoor", "Enogastronomia", "Wedding e Turismo Avventura". Dodici, gli ambiti territoriali coinvolti. Dalla Lunigiana alla Riviera Apuana, dalla Garfagnana alla Media Valle del Serchio. E poi giù verso la Versilia e la Piana di Lucca, passando per le Terre di Pisa, Livorno, la Costa degli Etruschi, fino alla Maremma Toscana e all'Amiata.

In mezzo al Mediterraneo, l'Elba e le Isole dell'Arcipelago Toscano. Così, da Massa all'Argentario, "la Toscana rivisita completamente il concetto della vacanza sul proprio territorio costiero, per proporre ai turisti un'offerta in grado di rispondere alle più attuali motivazioni di viaggio". "Un progetto – ha ribadito Franco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica – che valorizza al meglio tutte le risorse non soltanto legate al balneare ma alla complessità dell'esperienza di visita, tenendo unite la parte ambientale, quella enogastronomica e quella culturale".

Un'integrazione di esperienze, dunque, che trova spettacolare sintesi anche nel video "Costa Toscana. Tesori di terra, tesori di mare", della durata di 6 minuti e 30 secondi realizzato per Toscana Promozione Turistica dalla videographer Kirsten Hills per mostrare bellezza e autenticità dell'entroterra che assegna ad un viareggino doc come l'ex commissario tecnico della Nazionale di Calcio Marcello Lippi, la maglia di testimonial d'eccezione. Perché insieme alle perle del Mediterraneo, la Costa Toscana è un prodotto unico e, nella sua unicità, racconta mille storie diverse.

"Racconta il mare e le immersioni – ha suggerito l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – ma anche il ciclismo, l'archeologia, il paesaggio, i borghi, le tradizioni, il cibo. Percorrere la Costa Toscana con questa consapevolezza significa far parte di una narrazione, significa fare incontri e immergersi in terre e comunità ospitali. E fare esperienze dirette in un territorio che in ogni angolo assume un volto nuovo. Senza poi trascurare ovviamente le isole, con altre storie e tesori inimitabili" di una Toscana decisamente "fuori rotta" che ha deciso di presentarsi all'ombra della Madonnina proponendo un anticipo d'estate.

E punta su una delle principali novità dell'offerta turistica. Partendo dalla sua identità, dalle sue radici e proiettandosi nella contemporaneità, la Toscana vuole offrire al visitatore un'esperienza a 360° gradi della propria zona costiera: dal litorale all'entroterra, dal mare alle montagne alla scoperta di zone meno battute ma di incredibile fascino, oltre che caratterizzate da un'offerta turistica in grado di soddisfare anche il viaggiatore più esigente e particolare. Non solo mare, ma anche Etruschi, Leonardo, feste e rievocazioni storiche e poi i 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici.

Per ulteriori informazioni:

www.visittuscany.com/it/costatoscana/