"L'Italia chiamò". Diciotto ore di streaming per raccontare il Paese che resiste

Firme del giornalismo e cantanti, conduttori radio e tv e personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della scienza e dell'informazione. Voci e volti del Paese che resiste, tutti uniti nel "più grande live streaming di tutti i tempi", dalle 6 di mattina a mezzanotte. Si alterneranno via Skype dalle rispettive abitazioni, venerdì 13 marzo per "L'Italia chiamò. Coraggio, resilienza, talento: gli anticorpi degli italiani e delle italiane al tempo del Coronavirus", la maratona online lunga 18 ore che si potrà vedere sul canale YouTube del Mibact e su centinaia di altri siti di news ed emittenti.

Un contributo al "Risorgimento" del Belpaese, per raccontare al mondo come reagisce l’Italia davanti all’emergenza. Le storie di chi sta tenendo le scuole aperte con il digitale e le aziende che si reinventano con lo smart working. Le testimonianze di artisti, festival culturali, spettacoli, concerti e mostre sospesi a causa del Covid-19, che trovano nel digitale una nuova forma di intrattenimento che vedrà passarsi il testimone oltre 100 tra artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione.

E poi la grande raccolta fondi per sostenere lo sforzo di medici e infermieri del sistema sanitario nazionale. Per fare una donazione, destinata ai reparti di terapia intensiva, basterà effettuare un versamento con causale "L'Italia chiamò" sul conto corrente di tesoreria 22330, intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - CF 97018720587- IBAN: IT49J0100003245350200022330 - BIC: BITA IT RR ENT - CIN: J. Da Linus e Nicola Savino di Radio Deejay ad Anna Pettinelli di RDS, da Luca Sofri de ilPost.it a Barbara Carfagna di Rai1.

Dai Negramaro a Cristina D'Avena, da Caterina Guzzanti a Pierfrancesco Favino, passando per Brunori Sas, Cristiana Capotondi e il compagno Andrea Pezzi, Laura Morante e la figlia Eugenia Costantini. E ancora Anna Foglietta, Francesco Gabbani, Paolo Genovese, Le Vibrazioni, Marina Rei, Daniele Silvestri e tanti altri. Promotore e partner tecnologico dell'evento, il Gruppo Vetrya, leader riconosciuto nello sviluppo dei servizi digital, grazie alla tecnologia streaming fornita attraverso la sua piattaforma di distribuzione multiscreen Eclexia, che supporterà nel contempo la produzione video live.

Eclexia è una soluzione digital asset management in cloud computing che consente di gestire l’end-to-end della distribuzione di contenuti video live e on demand da ogni sorgente e su qualsiasi device: smartphone, tablet, connect tv, game console, web e set-top-box. Già considerata nel 2019 dalla rivista americana CIO, tra le migliori 10 piattaforme al mondo nel suo genere, a febbraio di quest'anno Eclexia è stata aggiornata con una nuova release, disponibile in tutto il mondo grazie agli assets di Microsoft Azure.

"Siamo onorati – commenta Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vetrya – di poter supportare con la nostra tecnologia un evento così rilevante a sostegno del delicato momento che sta vivendo il nostro Paese. Questo è il momento del coraggio, in cui dobbiamo trovare forme e modi innovativi di stare insieme, confrontarci e prepararci per ripartire insieme". Idee espresse anche nel messaggio diffuso mercoledì 11 marzo e rivolto non solo ai collaboratori, ma idealmente a tutti coloro che, consapevolmente, hanno fatto proprio l'imperativo #iorestoacasa.

www.litaliachiamo2020.it