All'Unitre si riaccende la passione per la storia

cultura

Con un nuovo percorso in quattro tappe ritorna all’Unitre di Orvieto un successo dello scorso Anno Accademico, condotto sempre con appassionata competenza dal professor Franco Raimondo Barbabella: "La Bussola della Storia". Il filo conduttore è la riscoperta dei quadri storici della modernità. Si tratta di andare alla radice di avvenimenti, concetti e problemi che di fatto sono lo sfondo del nostro mondo. Che succede quando intervengono fattori nuovi che ci cambiano i riferimenti a cui eravamo abituati?

Che succede quando compaiono nuove culture e si è costretti ad allargare l’orizzonte? Che succede quando i sistemi politici vengono messi sotto pressione e bisogna inventarne di nuovi, più rispondenti alle esigenze di una realtà mutata? Che succede quando la scienza e la tecnologia offrono la possibilità di cambiare i sistemi di produzione e l’organizzazione del lavoro? Si tratta come si vede di questioni che non si pongono oggi per la prima volta. La storia ci offre la possibilità di allungare lo sguardo e di allenare la mente all’analisi critica di ciò che accade mediante riferimenti a ciò che è già accaduto. E così il bisogno di conoscenza diventa piacere e utilità della cultura.

Pubblicità

Gli incontri dell’edizione 2020 avranno luogo di lunedì pomeriggio, dalle 17.30 alle 19:

· lunedì 9 marzo: “Lo sconvolgimento delle certezze medievali: da Gutemberg alla pace di Westfalia”;

· lunedì 23 marzo: “Un popolo diventa nazione: la Rivoluzione Americana”;

· lunedì 6 aprile: “Un popolo insegna agli altri popoli il diritto alla libertà e all’uguaglianza: la Rivoluzione Francese”;

· lunedì 20 aprile: “Un popolo insegna al mondo come un rapporto proficuo tra politica, scienza e tecnica, può modificare l’economia: la Rivoluzione Industriale Inglese”.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

338.7323884 - uni3-orvieto@alice.it