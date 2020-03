I Lettori Portatili consegnano Koob-i alla Biblioteca Comunale

cultura

Nell'ambito di "Leggimi Presto", il progetto pensato e voluto dall’Associazione Lettori Portatili di Orvieto e approvato e finanziato dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i beni culturali) sabato 7 marzo alle 16.30 alla Biblioteca Comunale di Castel Giorgio farà il suo debutto Koob-i, un amico da inventare, una libreria, una scrivania, un mondo fantastico, un regalo per tutti i bambini carico di libri.

Il tutto rientra nell’ambito del programma ministeriale "Leggimi 0-6" 2018, che prevede "specifici interventi a favore delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età". "Lettori Portatili" opera dal 2011 promuovendo la lettura ad alta voce come mezzo per diffondere cultura, per dare e ricevere emozioni, per alimentare conoscenze ed esperienze, per aiutare chi dal sentir leggere possa trarre giovamento, per coinvolgere gli esclusi indipendentemente dal motivo per cui lo sono, per sostenere i diritti, per affermare i doveri, rivolgendo particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Per ulteriori informazioni:

335.6770732 - 338.3494837 - 349.4680019

www.leggimipresto.it - www.lettoriportatili.com