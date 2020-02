Televisori su Italia1, c'è "Viterbo Sotterranea" in onda su "Studio Aperto"

cultura

Mercoledì 19 febbraio "Viterbo Sotterranea" sarà protagonista, in orario di grande ascolto, sulle reti Mediaset con un ampio servizio in onda su Italia Uno alle 19 nell’ambito di Studio Aperto MAG. Il magazine giornalistico, seconda parte dell'edizione di Studio Aperto, va in onda tutti i giorni ed è a cura delle redazioni di “Studio Aperto” e “News Mediaset”.

Ad aprire la puntata in questione, sarà un servizio girato in Sardegna, dedicato agli antichi nuraghi a cui seguirà un ampio servizio realizzato a "Viterbo Sotterranea" dall’inviato di Studio Aperto, Federico Pini. Le telecamere hanno ripreso sia i cunicoli etruschi che quelli medioevali, i rifugi della seconda guerra mondiale e lo “studiolo” realizzato all'epoca dai tombaroli nella Viterbo Sotterranea.

Altre riprese sono state effettuate nel "butto medioevale" e nelle condotte idriche etrusche per poi concludere con un ambiente di grande fascino: il più antico luogo di culto sotterraneo del centro storico di Viterbo, una particolare area sacra ipogea. A condurre il giornalista in questo affascinante viaggio ipogeo il fondatore di "Viterbo Sotterranea", Sergio Cesarini.

Pubblicità

Le telecamere di Studio Aperto hanno ripreso anche il “Museo dei Cavalieri Templari” con i cimeli, gli oggetti originali e le ricostruzioni di modellini che raccontano l’affascinante storia dei Templari ed il loro rapporto stretto con Viterbo. Numerosi servizi informativi sono stati realizzati negli ultimi mesi a "Viterbo Sotterranea" e lo spazio televisivo è un’altra grande vetrina nazionale di cui beneficia l’intera Città dei Papi.