"Papà perché lo hai fatto?". Doppio sold out per Maurizio Battista

cultura

Doppio sold out per "Papà perché lo hai fatto?" con Maurizio Battista giovedì 20 febbraio alle 21 al Teatro Traiano di Civitavecchia e venerdì 21 febbraio alle 21 al Teatro dell’Unione di Viterbo, per due serate all’insegna del divertimento affidata ad un grandissimo comico, autore di testi che sanno con ironia e satira affrontare il presente, per restituire un’immagine divertente ma critica dei tempi moderni e della piccola Italia, nell’ambito delle stagioni teatrali promosse rispettivamente dal Comune di Civitavecchia e dal Comune di Viterbo insieme a ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio con il finanziamento del Ministero per le attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio.

Scritto insieme alla moglie Alessandra Moretti con la collaborazione di Mariano D’Angelo, lo spettacolo vedrà Battista indagare con l’inconfondibile verve e la consueta dissacrante ironia, la realtà, quel quotidiano vissuto che ha sempre voluto raccontare e che ha sempre contraddistinto il successo dei suoi show partendo, da lontano, dal bar di famiglia a San Giovanni che il comico non ha mai dimenticato.

Maurizio Battista guida in un percorso divertente nel quale pone a confronto continuamente i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, caratteristica questa di tutto il suo umorismo. Ogni uomo durante la propria vita si imbatte in decisioni da prendere e se si percorre un sentiero non se ne può percorrere un altro. Maurizio esplorerà per noi le scelte che ognuno si trova a dover affrontare rivelandoci gli aspetti più spiritosi che sono davanti ai nostri occhi, ma che grazie alla guida arguta del comico scoprono il loro lato più ridicolo.