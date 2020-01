In mare o al lago, sfida al freddo per tuffarsi subito nel nuovo anno

cultura

Che Capodanno sarebbe senza un tuffo in acqua? E' stato così mercoledì 1° gennaio alle 12 in punto sulla spiaggia antistante lo stabilimento "Il Gabbiano", Marina di Montalto di Castro, per l'ottava edizione di "Only The Brave", la manifestazione di solidarietà che vede temerari tuffarsi nelle acque del Mar Tirreno. Il ricavato di quest'anno è stato devoluto all'Associazione Edoardo Marcangeli dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

A Castiglione del Lago, invece, il 2020 è cominciato con il beneaugurale tuffo nel lago di "Mister Trasimeno Ok" ai piedi dell’Albero di Natale sull'Acqua più grande del mondo. Anche qui, alle 12 in punto, di fronte ad oltre 200 spettatori baciati da uno splendido sole, sono stati applauditi tre impavidi tuffatori che hanno affrontato le fredde acque del "mare dell'Umbria". Un’iniziativa divertente e autoironica ideata dall’Associazione "Quelli del 65".

Seconda edizione della "sfida al freddo" che si candida a diventare un appuntamento fisso per gli inizi dell'anno, inserita nella fortunata cornice di "Luci sul Trasimeno". Quest’anno si sono cimentati Andrea Micci, Anna Bigozzi e Gabriele Olivo che con i costumi storici dei bagnanti dell'inizio dello scorso secolo hanno augurato a tutti un bellissimo 2020, accompagnati nella loro impresa da Giorgio Brusconi con il suo gommone e da Rodolfo Barbanera che ha coordinato l’evento.

Dopo una colazione al Bar La Cannuccia gli astanti si sono trasferiti a piedi alla base della maestosa istallazione da record dove li attendevano, tra gli altri, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e il presidente di Eventi Castiglione del Lago Marco Cecchetti. "Sono giornate straordinarie – ha dichiarato il primo cittadino – per tutta la comunità e per i nostri ospiti. La giornata di oggi è stata “impreziosita” da un tuffo augurale nelle fredde acque del nostro lago: grazie ai “ragazzi del 65” per il coraggio. Sarà un 2020 bellissimo se questa comunità resterà unita come in questo ultimo mese: una comunità di cittadini che si è ripresa per mano e che farà grandi cose insieme».

«“Quelli del 65” ci ha regalato questa splendida mattinata tutti insieme – ha affermato Marco Cecchetti – per augurarci un buon 2020. Questo significa che il lago si può illuminare sempre e si può vivere anche d’inverno, che è anche il senso del nostro progetto “Luci sul Trasimeno”. 1050 metri, 2590 lampadine, 5000 metri di cavi sono i numeri del nostro albero, per accendere una speranza sul futuro del nostro lago. Vi aspettiamo fino al 6 gennaio per ammirare e godere dello spettacolo che offrono il Poggio, la Rocca del Leone e il Trasimeno illuminato».