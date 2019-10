"Orvieto è la casa del jazz". Presentata la 27esima edizione di Ujw

cultura

E' stato presentato mercoledì 23 ottobre nell'Auditorium di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, il cartellone della 27esima edizione di "Umbria Jazz Winter" che si terrà sulla Rupe da sabato 28 dicembre 2019 a mercoledì 1° gennaio 2020. Presenti, il sindaco, Roberta Tardani, il direttore artistico del festival, Carlo Pagnotta, il direttore della Fondazione Umbria Jazz, Giampiero Rasimelli, e l'avvocato Gianluca Laurenzi, membro del CdA della Fondazione Umbria Jazz. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione CRO, Gioacchino Messina, che ha ribadito la grande attenzione e il sostegno posti dalla Fondazione CRO verso questa manifestazione "che - ha sottolineato - è fortemente inserita nel contesto della Città di Orvieto e dell’economia del territorio, assicurando che la Fondazione sarà elemento di supporto e continuità all’evento". Nel portare il saluto della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, l'avvocato Laurenzi ha ringraziato a sua volta la Fondazione CRO e il Comune di Orvieto sottolineando che Umbria Jazz Winter è una “perla” tra i vari eventi di Umbria Jazz, ha quindi ricordato il suo particolare rapporto con la Città di Orvieto. Laurenzi ha poi citato il grande lavoro svolto da tutta l’organizzazione di Umbria Jazz per risolvere i problemi verificatisi negli ultimi anni e per ottimizzare i costi dell’edizione invernale pur mantenendo di altissimo livello il programma artistico. Il rappresentante della Fondazione Umbria Jazz ha concluso auspicando che chiunque vinca le elezioni regionali di domenica prossima, manifesti maggiore interesse e attenzione a UJW rispetto a quanto sia stato in passato. Anche Giampiero Rasimelli ha parlato del forte legame di Umbria Jazz con la città e degli importanti sacrifici degli ultimi anni per dare continuità al festival di Orvieto e del fatto che, anche in queste settimane, c’è una fitta relazione con il sindaco con cui la Fondazione Umbria Jazz sta lavorando in modo convergente per dare una prospettiva ad una nuova fase dell’evento. Evento che costituisce un unicum all’interno della programmazione delle eccellenze regionali. Ha concluso dicendosi convinto che si possa realizzare un risultato importante. Non nascondendo l'emozione nel presentare la 27esima edizione di Umbria Jazz Winter, il Sindaco ha ringraziato Rasimelli e Pagnotta per averla accompagnata, sin dal luglio scorso, in questa avventura. Ha aggiunto che Orvieto e Umbria Jazz sono una cosa sola: i cinque giorni della manifestazione sono rappresentativi di un’intera stagione ed il fascino di questa manifestazione dà ad Orvieto un appeal internazionale. Quest’anno UJW non si smentisce e si presenta ancora una volta con un grande cartellone e con importanti conferme, da sempre apprezzate dal pubblico, ma anche con prestigiose novità. Ha precisato che UJW è l’appuntamento sul quale l’Amministrazione intende costruire un cartellone di eventi di qualità su cui si sta già lavorando ed ha sottolineato che si sta notando anche una rinnovata disponibilità da parte della città e dei suoi operatori nel cercare di collaborare per muoversi verso un’unica direzione. In chiusura ha assicurato il suo personale impegno oltre che dell’Amministrazione Comunale tutta affinché si proceda in questa direzione superando le problematicità che in passato hanno creato molte preoccupazioni. Il direttore artistico Carlo Pagnotta da parte sua ha illustrato il programma e il parterre degli artisti presenti alla 27^ edizione di UJW aggiungendo anche che è importante che il nuovo Assessore abbia la delega unificata al turismo e alla cultura, poiché questo è fondamentale per la programmazione delle attività in una regione come l’Umbria che vive principalmente di turismo e cultura settori che vanno coordinati. Pagnotta ha precisato che Orvieto è la forza di questo Festival e che UJW attrae molti artisti proprio per le caratteristiche uniche della formula d’inverno. Da ultimo ha parlato del manifesto dell’edizione 2019, realizzato dagli allievi del corso di Design del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia, che hanno immaginato il celebre Pozzo di San Patrizio come un colorato strumento musicale da suonare. Il manifesto va ad arricchire la galleria storica dei progetti grafici che hanno accompagnato tutte le edizioni di Umbria Jazz Winter. La manifestazione verrà presentata anche alla stampa nazionale mecoledì 4 dicembre a Roma. I biglietti saranno disponibili da giovedì 28 ottobre.