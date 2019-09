All'Unitus al via il Festival della Scienza

cultura

"E' ormai un appuntamento fisso per Viterbo e non solo improntato come sempre al massimo valore scientifico. Il Festival della Scienza ha in programma eventi di grande interesse per tutti; siamo sicuri dunque che avrà successo così come è avvenuto gli anni scorsi". Così Alessandro Ruggieri, rettore dell'Università degli Studi della Tuscia annuncia la partenza del Festival della Scienza la cui giornata inaugurale sarà sabato 21 settembre alle 9.30 all'Orto Botanico "Angelo Rambelli" dove sono stati inviati i rappresentanti delle massime istituzioni locali.

Questo primo evento, come del resto tutti gli altri, è liberamente aperto al pubblico. L'impronta del festival è quella di sempre: piacevoli incontri durante i quali docenti e esperti illustreranno i vari argomenti scientifici. I luoghi del festival vanno dall'Orto Botanico, al Complesso di Santa Maria in Gradi, al cortile del Palazzo dei Priori. Di particolare interesse sarà la Notte dei Ricercatori, venerdì 27 settembre, che comincerà alle 18 e andrà avanti sino alle 23, in compagnia appunto dei ricercatori dell'Unitus. Si svolgerà nei cortili e nelle aule del Complesso di Santa Maria in Gradi. Al Festival della Scienza hanno aderito anche alcuni istituti superiori viterbesi. Tutti i particolari della manifestazione si possono trovare sul sito dell'Università degli Studi della Tuscia.