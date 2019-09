Inaugurato il Parco "Beverly Pepper". Venti sculture monumentali donate alla città

cultura

La terra, gli alberi e il cielo che dialogano con l'acciaio e il ferro, la pietra e il marmo, l'alluminio, il bronzo e il legno, per costruire un'armonia capace di fondere arte, storia e paesaggio naturale. Sono opere da vivere, non solo da guardare, le sculture monumentali che l'artista statunitense Beverly Pepper, 97 anni, ha donato alla città di Jacopone per creare il parco, inaugurato sabato 14 settembre, dando vita ad un percorso naturalistico-urbano ad ingresso gratuito immerso nel verde tra le mura medievali della città, che collega il Tempio di Santa Maria della Consolazione con il centro storico.

Il nuovo "Parco Beverly Pepper", questo il nome scelto, nasce per celebrare il rapporto d'amore che ormai dagli anni '70 lega l'artista all'Umbria, è stato finanziato con fondi europei grazie alla Regione Umbria, dal Comune di Todi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e da diversi sponsor tecnici. Disegnato e progettato interamente dalla Pepper, il parco accoglie 20 sculture provenienti dalla sua collezione privata. Nello specifico, 16 sono installate nel parco, 4 invece troveranno presto una collocazione museale in città.

“Abbiamo girato l’Italia a raccontarlo - ha dichiarato il sindaco, Antonino Ruggianio - da Roma alla Biennale di Venezia; l’abbiamo seguito fra cave, acciaierie, cantieri, giardini, oltre un anno di lavoro con intere squadre di tecnici e operai al lavoro a tutte le ore. Ora finalmente con grande orgoglio vediamo il risultato: Todi inaugura una cosa segnata dall’unicità, l’unico parco di scultura monografico in Umbria, l’unico della grande Beverly Pepper nel mondo intero.

Pubblicità

Questo è il più bel regalo che una nostra stimata concittadina come Beverly fa non tanto alla cittadinanza o ai visitatori, ma alla città, che grazie alle sue straordinarie sculture potrà riscoprire l’intero Parco, da sempre iscritto nell’identità dei tuderti. Dopo tanta fatica, preoccupazioni, problemi da risolvere, ora possiamo constatare nei fatti la portata internazionale dell’evento: già da giorni a Todi stanno arrivando visitatori da tutto il mondo per festeggiare Beverly e le sue opere disseminate nel verde della collina che sovrasta la città".