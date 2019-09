Mostra fotografica "Ieri e oggi. Sguardi a confronto su San Lorenzo Nuovo"

cultura

Continua l’eco della mostra fotografica "Paese mio che stai sulla collina", inaugurata lo scorso maggio nel Comune di San Lorenzo Nuovo, una personale del fotografo Sebastiano Porretta con immagini del paese ritratto nel 1970. Tra i tanti che parteciparono e apprezzarono l’iniziativa figura Fabrizio Timpani, fotografo amatoriale: impressionato positivamente dall’entusiasmo dimostrato dalla popolazione di fronte alle tante foto in bianco e nero della cittadina, ne ha tratto ispirazione per un nuovo progetto fotografico dedicato al paese.

Sfruttando la sua passione per la fotografia, l’autore si è cimentato in questi mesi in una ricerca minuziosa degli scorci immortalati dal suo predecessore, cercando situazioni, momenti, luce e colori adatti a riproporre la stessa inquadratura, al fine di istituire un confronto tra il vecchio ed il nuovo, cogliere i segni del tempo che è passato e, ultimo ma non meno importante, stimolare in chi guarda una rinnovata curiosità verso il paese.

L’inaugurazione di questa nuova mostra, dal titolo "Ieri e oggi. Sguardi a confronto su San Lorenzo Nuovo", sarà sabato 7 settembre, alle 19, sempre nella Sala Consiliare del Comune, dove verrà allestita una selezione degli scatti di Porretta posta a confronto con le nuove foto realizzate da Timpani. L’iniziativa rientra nel progetto Open Space Open Mind del locale Sistema Bibliotecario, finanziato dalla Regione Lazio (L.R. 26/2009, avviso pubblico ‘La cultura fa sistema’).

Le foto resteranno in mostra nel palazzo comunale fino a domenica 15 settembre, per essere in seguito trasferite nei locali della biblioteca comunale, dove saranno esposte a partire da lunedì 23 settembre.

0763.726010 - biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it