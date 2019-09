Aperte le votazioni per "Il Borgo dei Borghi". In gara anche Vitorchiano

cultura

Da lunedì 2 settembre 2019 è possibile votare Vitorchiano per la nuova edizione del format televisivo di Raitre "Il Borgo dei Borghi", in onda in prima serata da domenica 22 settembre a domenica 20 ottobre con quattro serate eliminatorie e la finale. Al contest partecipano 60 borghi di tutta Italia. Il vincitore di ciascuna regione approda alla serata finale. Per Vitorchiano si tratta di un'ulteriore possibilità di far conoscere la bellezza e le caratteristiche del "borgo sospeso" al pubblico di tutta Italia. E proprio #ilborgosospeso è l'hashtag che il Comune di Vitorchiano sta lanciando da tempo, nell'ambito delle numerose attività di promozione turistica.

Per votare bisogna accedere al sito www.rai.it/borgodeiborghi, registrarsi (se già non lo si è) e seguire il regolamento. Si può esprimere una sola preferenza per ogni regione ogni 24 ore. Per votare Vitorchiano bisogna entrare ovviamente nella pagina relativa al Lazio e cliccare sul pulsante rosso "vota" in corrispondenza del nome Vitorchiano. Qui si può anche visionare il video di presentazione del borgo. La votazione è aperta anche a chi è già iscritto al sito www.raiplay.it.

"Per il nostro paese - dichiara il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti - la partecipazione al programma 'Il Borgo dei Borghi' sulla Rai, molto seguito, è una straordinaria opportunità di godere di una vetrina nazionale in cui il pubblico potrà ammirare il borgo e il suo patrimonio storico, ambientale e culturale. Come Comune, continuiamo a essere sempre attivi e propositivi attraverso iniziative di valorizzazione e promozione del turismo. Invitiamo tutti a votare Vitorchiano per conquistare la finale e, perché no, puntare alla vittoria in questa edizione".