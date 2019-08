"Il Lazio è una favola da raccontare". Due sezioni per il premio regionale Unpli

cultura

di Davide Pompei

C'è tempo ancora fino alle 23.30 di giovedì 5 settembre per partecipare alla prima edizione del premio regionale "Il Lazio è una favola da raccontare" promosso dall'Unione delle Pro Loco in collaborazione con l'Assessorato Regionale al Turismo e dedicato ai borghi e ai luoghi, noti e meno noti, del Lazio come occasione per un turismo sostenibile, a contatto con la natura e rispettoso delle persone e delle tradizioni locali. L'iniziativa è aperta a chiunque.

Regolamento alla mano, sono ammessi video in tutti i formati disponibili che sviluppino l’argomento in ogni modo possibile, bianco e nero o a colori, elaborati e adottando qualsiasi tecnica espressiva. Le opere devono essere originali, mai utilizzate in altre occasioni. La durata non deve superare i 100 secondi. I video dovranno pervenire tramite una qualsiasi piattaforma di scambio file – WeTransfer, Google Drive, Jumbo Mail, ... – insieme alla scheda di adesione compilata.

Indirizzi mail, borghieluoghi@beloud.it e segreteria@prolocoladispoli.it. Oppure su supporto fisico, cd o dvd, da spedire a Unpli Lazio - Piazza della Vittoria, 11 – 00055 Ladispoli (RM), specificando Premio Regionale "Il Lazio è una favola da raccontare". Altra sezione, "300 parole e 3 foto", ovvero un racconto breve corredato da tre scatti fotografici autentici per segnalare un luogo del cuore, caro per ricordi, natura, genti e culture che lo animano.

Pubblicità

Per l'invio, valgono le stesse disposizioni. Si può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sezioni. Per iscriversi, oltre a compilare la scheda scaricabile dall’apposita sezione del sito www.unplilazio.it è richiesta anche una breve biografia. I vincitori saranno decretati ad inappellabile giudizio della giuria, composta da cinque esperti del settore, che si riunirà per valutare qualità del materiale presentato e aderenza rispetto al tema proposto nel bando.

Le opere premiate, insieme a quelle segnalate dalla giuria, saranno successivamente pubblicate sulla pagina Facebook "Unpli Lazio", sul sito Internet www.unplilazio.it e sul canale YouTube "Cacciatore di Storie". Al primo, al secondo e al terzo classificato della sezione video “100 Secondi” andranno rispettivamente 500 euro, 300 euro e 200 euro. Per la sezione racconto con foto "300 parole e 3 foto" saranno assegnati, invece, 400, 300 e 200 euro. Per tutti i vincitori è prevista la segnalazione dei propri nominativi nella comunicazione collegata al progetto.

A Roma, venerdì 15 novembre, la cerimonia di premiazione.

Per ulteriori informazioni:

06.9913049 – segreteria@prolocoladispoli.it