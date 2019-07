"Il mondo visto dal treno". Dal Giappone sulla Rupe le telecamere di Asahi Tv

cultura

di Davide Pompei

Gli occhi a mandorla guardano (al)la Rupe. Non solo in termini di meta turistica, ma anche di interesse mediatico. M&M Mediaservices, agenzia di produzione e coordinamento per emittenti televisive giapponesi in Italia e in Europa, ha effettuato lunedì 29 luglio ad Orvieto alcune riprese televisive per il documentario "Il mondo visto dal treno", trasmesso in Giappone dall'emittente Asahi Tv.

Con oltre 10.000 puntate, trasmesse dal 1987 ad oggi, "See the world by train" – questo il titolo internazionale – è uno dei format più conosciuti e apprezzati in Giappone, grazie anche alla collaborazione del noto attore e narratore televisivo giapponese Kenjirō Ishimaru, che commenta fuori campo ogni puntata.

Negli anni, il documentato ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti non solo in Giappone sia per aver incoraggiato lo "slow travel" che per aver divulgato patrimoni artistici a volte ingiustamente poco noti. Itinerari storico-artistici in vari Paesi del mondo, raggiungibili solo tramite ferrovia. Quello di turno viene raccontato, attraverso il treno, come farebbe un viaggiatore del Grand Tour.

Pubblicità

Dall'800 ad oggi vengono presentati così luoghi di grande valenza culturale e, al contempo, storie di viaggiatori. Oltre al contenuto, anche la direzione fotografica ha contribuito a rendere il programma molto amato da registi e personaggi del cinema, ponendo rilevanza alla qualità delle immagini. Va in onda tutti i giorni per 5 minuti e in circa 6-8 settimane viene presentato il percorso di un Paese.

Il percorso della prossima puntata si snoderà per gran parte dell’Italia, partendo dalla Toscana di Firenze e Siena per poi toccare l'Umbria grazie alla città del Duomo e ancora il Lazio, con la Capitale, la Campania di Napoli e Sorrento, la Calabria fino al sole di Messina, Taormina, Catania e Palermo, passando attraverso luoghi di interesse archeologico, storico, culturale o naturale.

Sulla Rupe, le riprese televisive realizzate dalla troupe giapponese, per la regia di Fukura Mika, hanno riguardato in particolare Piazza Duomo, il centro storico e il percorso della Funicolare, da Piazza Matteotti a Piazza Cahen, considerati veri e propri biglietti da visita per presentare la città al pubblico giapponese. Il programma, della durata di 5 minuti, sarà trasmesso ogni lunedì e martedì dal mese di ottobre a dicembre 2019 sul canale tv Asahi su tutto il territorio giapponese con circa 5 milioni di telespettatori previsti per ciascuna puntata delle 24 trasmissioni realizzate.

"Abbiamo aderito con grande disponibilità al progetto – afferma il sindaco Roberta Tardani, sua la delega al turismo – riconoscendo il valore culturale del programma, certificato peraltro dall’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Direzione dell’Area di Tokyo, premiando l’originalità della proposta in grado di suscitare maggiore curiosità verso il turismo esperienziale. Una promozione che riteniamo importante e necessaria per valorizzare al meglio le peculiarità del nostro territorio, capace di ispirare emozioni intense attraverso le sue bellezze storiche, culturali e paesaggistiche".