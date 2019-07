Alla Tenuta Ponziani, via al ciclo di incontri "Il Percorso dei Sensi"

cultura

Da sabato 27 luglio alle 18 prende il via alla Tenuta Ponziani, in località San Faustino 24, "Il Percorso dei Sensi" con il primo appuntamento dal titolo "Voci nel Silenzio". Un percorso che intende nutrire l’anima di poesia, letteratura, cultura, musica, dialoghi e confronti, coinvolgendo letterati, poeti, giornalisti, scienziati e anche chef attraverso un percorso fatto di quei valori nei quali si riconoscono la Tenuta, la sua titolare, la dottoressa Rossana Ponziani, e Angela Iantosca, giornalista, scrittrice e curatrice del cammino di bellezza.

"Il Percorso dei Sensi - anticipano gli organizzatori - vuole rappresentare l’ideale costruzione di un albero che crescerà mese dopo mese e i cui rami avranno il nome degli ospiti della Tenuta, che, ad ogni incontro, racconteranno il loro punto di vista sull’etica, la bellezza, il femminile, la coerenza, la disubbidienza, le dimensioni spazio-temporali, il piacere, il rispetto della natura, il senso dell'essere uomo, il valore della libertà, la memoria, l'amore e il diritto inalienabile alla vita.

Angela Iantosca darà il via a questo cammino, parlando dei suoi saggi inchiesta che l’hanno portata ad esplorare il mondo delle donne nella ’Ndrangheta, dei minori cresciuti nel contesto criminale calabrese, dei ragazzi tossicodipendenti, della corruzione attraverso la letteratura, ma anche il mondo di un bambino nato nel corpo sbagliato. Una scrittura la sua mossa dall’urgenza di dar voce a chi non ha voce, di accendere un faro su frammenti di vite, su realtà troppo spesso ignorate, ma che ci camminano accanto".

Pubblicità

Al suo fianco, ci sarà la giornalista e scrittrice, voce di Radio Rai Uno, Milvia Spadi, con la quale dialogherà sul mestiere del giornalismo, sulla scelta delle storie, sul loro cammino che ha punti di condivisione forte.

Angela Iantosca, laureata in Lettere antiche presso la Sapienza di Roma, giornalista e scrittrice, dopo aver collaborato con diverse riviste e quotidiani nazionali, dal 2017 dirige la rivista Acqua&Sapone. Già inviata de La Vita in Diretta (RaiUno) e L’Aria che tira (La7), ha pubblicato “Onora la madre” (Rubbettino 2013), “Bambini a metà” (Perrone 2015), con il quale è stata finalista del premio Mattarella 2016 e vincitrice del premio speciale “Memoria nel Cuore”; “La Vittoria che nessuno sa” (Sperling&Kupfer 2017), “Voce del Verbo Corrompere” (Bulgarini 2017), “Una sottile linea bianca – dalle piazze di spaccio alla comunità di San Patrignano” (Perrone 2018). Ha pubblicato diversi racconti, realizza progetti nelle scuole di prevenzione alle mafie e alle tossicodipendenze. Dal 2018, con i ragazzi della comunità di San Patrignano, partecipa al progetto di prevenzione “We Free”, portando in scena monologhi teatrali tratti dal suo ultimo libro. A gennaio 2020 prevista la pubblicazione di un nuovo saggio.

Milvia Spadi, laureata in Scienze teatrali e filosofia, studi presso le Università di Heidelberg e Monaco di Baviera, ha incominciato la professione di giornalista in Germania per il Bayerischer Rundfunk. Attualmente lavora per la Rai, al Giornaleradio per il settimanale Inviato Speciale, cura inchieste, servizi di cultura e attualità. Collabora con Radio 3, con la rubrica 3 Soldi, per la quale ha curato diverse inchieste; collabora inoltre con alcune emittenti radiotelevisive tedesche e riviste in lingua tedesca. Premio Saint Vincent 2000 con la redazione di Gr Parlamento, Premio Ucsi, 2016, menzioni speciali alle edizioni 2008 e 2009 del Premio Anello Debole. Per Di Renzo Editore ha pubblicato “ Le parole di un uomo”, ultima intervista a Primo Levi. Ha tradotto per Bordeux Edizioni“Il bambino e la luna” racconti dall’infanzia di Matthias Brand, figlio del Cancelliere tedesco Willy. Nel 2018 è uscito “Fai un Fischio storie dell’altra Italia” per Mincione Edizioni.

Di seguito i prossimi appuntamenti:

sabato 31 agosto

"Il Multiforme Ingegno" - Costantino D'Orazio e il suo Leonardo svelato

Nell'anno di Leonardo, Costantino D’Orazio svela il suo enigma in una nuova opera. L'incontro sarà una piacevole chiacchierata per parlare dell'opera di Leonardo, delle nuove interpretazioni, di quel primo disegno datato 5 agosto 1473.

Costantino D'Orazio è funzionario della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Collabora con L’università LUISS e al Link University. Conduce la rubrica AR Frammenti d’Arte su Rainews24, il programma "Bella davvero" su Radio2 ed è l’esperto d’arte di Unomattina su Rai1. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato "Caravaggio segreto", "La Roma segreta del film La Grande Bellezza", "Raffaello segreto", "Michelangelo. Io sono fuoco" e il romanzo "Ma liberaci dal male". I suoi libri sono tradotti in molti Paesi.

sabato 28 settembre

"La Disubbidienza" - Andrea Franzoso e i suoi "No"

Che cosa significa oggi disubbidire? Andrea Franzoso, attraverso la sua esperienza, dialoga sul valore delle regole, sul rispetto del lavoro, sull'importanza della parola e della coerenza, provando a far comprendere che la sua storia di disubbidienza, in un paese non corrotto, sarebbe una storia impossibile.

Andrea Franzoso, ex Capitano dei Carbinieri, ex funzionario dell'internal audit di Ferrovie Nord Milano, ha pubblicato per De Agostini "#Disobbediente!" (2018).

sabato 26 ottobre

"Guerra e Pace" - Dacia Maraini ed Eugenio Murrali insieme in una favola

La scrittrice Premio Strega e Premio Campiello e il giornalista de Il Foglio dialogano con Angela Iantosca delle donne, dell'amore, della pace e della guerra, prendendo le mosse dalla favola "Onda Marina e il Drago Spento" (Perrone) che con il linguaggio dei piccoli racconta verità dure da comprendere anche per gli adulti.

"Tenuta Ponziani", che nasce da un’antica dimora padronale, è un luogo unico in cui il fascino originale della natura umbra sposa uno stile architettonico raffinato. La Tenuta, che si trova nei pressi di Orvieto, oltre alle camere ricercate, alle scuderie, le cantine, una cucina a km zero, il bosco, la piscina, le piante officinali, un percorso artistico unico per la presenza di opere straordinarie scelte con cura dalla sua proprietaria, è prima di tutto luogo dell’anima.

L'ingresso è gratuito. Per chi desidera, a seguire aperitivo e cena.



Per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni:

0763.616727 - info@griffinsresort.com

www.tenutaponziani.it