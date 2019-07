Al via "I Mestieri del Cinema 2019". Tre serate gratuite di film e dibattiti

cultura

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione nell’agosto del 2018, torna ad Orvieto a grande richiesta la mini-rassegna dedicata al cinema italiano d’autore "I Mestieri del Cineam", che prenderà il via lunedì 29 luglio. Nell’ambito di "ONE. Orvieto Notti d’Estate", evento di cinema, cultura, musica ed enogastronomia firmato da Associazione TeMa, Cantiere Orvieto, Cinema Multisala Corso, Comune di Orvieto e Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto, "I Mestieri del Cinema" è un progetto organizzato e gestito interamente dall’Associazione TeMa.

Una tre giorni di proiezioni gratuite di film nazionali di qualità da godersi al chiaro di luna nel Giardino dei Lettori della Biblioteca Comunale Luigi Fumi (Piazza Febei 1), cornice ideale per un grande cinema all’aperto. Tre i film in programma, da condividere ripercorrendone la genesi, dall'idea alla realizzazione, attraverso i racconti dei professionisti che hanno collaborato ai lungometraggi.

Alle proiezioni, tutte in programma alle ore 21 e ad ingresso libero, seguiranno incontri e dibattiti con registi e professionisti del mondo del cinema, moderati da esperti del settore, per raccontare le specificità dei mestieri che sostengono opere complesse e corali. I film sono stati selezionati sulla base di tematiche affrontate con particolare attenzione per gli autori e le autrici emergenti, per le storie in grado di suscitare riflessioni e dibattiti sulla contemporaneità e per le produzioni a basso budget, penalizzate dalla grande distribuzione commerciale.

Pubblicità

La rassegna sarà inaugurata lunedì 29 luglio con la proiezione del film drammatico "Ride" di Valerio Mastandrea con Chiara Martegiani, Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Milena Vukotic, Silvia Gallerano, Emanuel Bevilacqua, Milena Mancini e Giordano De Plano.



Trama del film: Una domenica di maggio, a casa di Carolina, si contano le ore. Il lunedì successivo bisognerà aderire pubblicamente alla commozione collettiva che ha travolto una piccola comunità sul mare, a pochi chilometri dalla capitale. Se n'è andato Mauro Secondari, un giovane operaio caduto nella fabbrica in cui, da quelle parti, hanno transitato almeno tre generazioni. E da quando è successo Carolina, la sua compagna, è rimasta sola, con un figlio di dieci anni, e con una fatica immensa a sprofondare nella disperazione per la perdita dell'amore della sua vita. Perché non riesce a piangere? Perché non impazzisce dal dolore? Sono passati sette giorni ormai e per lei sembra non essere cambiato nulla. Nonostante gli sforzi, non riesce ad afferrare quello strazio giusto, sacrosanto e necessario a farla sentire una persona normale. Manca un giorno solo al funerale e tutti si aspetteranno una giovane vedova devastata. Carolina non può e non deve deludere nessuno, soprattutto se stessa.

Alla proiezione gratuita del film seguirà, alle 22.30, l'incontro con il critico cinematografico Andrea Fioravanti. Valerio Mastandrea, che inizialmente aveva dato la sua disponibilità all’incontro, non potrà invece essere presente. La rassegna proseguirà martedì 30 luglio alle 21 con la proiezione di "Due Piccoli Italiani" di Paolo Sassanelli e alle 22.30 l'incontro con la sceneggiatrice Chiara Balestrazzi e il coprotagonista Francesco Colella.

Mercoledì 31 luglio alle 21, la proiezione di "Ovunque Proteggimi" di Bonifacio Angius e alle 22.30 l'incontro con il regista Bonifacio Angius ed il distributore Claudio Storani. Sempre mercoledì 31 luglio è previsto, per le 15, all’interno della Casa di Reclusione di Orvieto, “Dall’arena al carcere: il cinema torna dentro”, ovvero la proiezione del film drammatico "Il più grande sogno" di Michele Vannucci, con Mirko Frezza, Alessandro Borghi. Interverrà il protagonista Mirko Frezza. Con Angelo Strabioli ed Emanuela Leonardi.

Nel periodo estivo in cui al Teatro Mancinelli il sipario resta calato in attesa della programmazione della prossima Stagione Teatrale, l’intento dell’Associazione TeMa è quello di continuare ad arricchire il panorama culturale cittadino promuovendo anche il linguaggio cinematografico. La bellezza unica di Orvieto, con le sue ricchezze storico-artistiche, archeologiche, paesaggistiche ed eno-gastronomiche, invita cittadini, turisti e viaggiatori a partecipare a queste tre serate di proiezioni e incontri, che vorrebbero essere innanzitutto occasione di socialità e condivisione, ma anche momento di riflessione sulla contemporaneità.

Anche per questa seconda edizione, "I Mestieri del Cinema" beneficia del prezioso sostegno della Società Engineering - sponsor ufficiale della rassegna - che ha espresso compiacimento per l’iniziativa e le sue finalità sostenendone gli sforzi economici.

Per ulteriori informazioni:

0763.531496 - promozione@teatromancinelli.it

www.teatromancinelli.com